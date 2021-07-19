【國安教育】校長憂強制新入職教師到內地交流惹反效果　或令更少人入行

▲ 教育局初步構思安排新入職教師到北京、上海或大灣區交流3至4天。（資料圖片）

教育局本學年起要求新入職教師和升職教師須參加內地學習團，教育局局長楊潤雄日前接受內地傳媒《環球時報》訪問，強調為學生建立國家安全概念的第一步，是讓教師明白國家安全含義，教育局擬待香港與內地通關後，立刻安排新入職教師到內地交流，並透露初步構思到北京、上海或大灣區交流3至4天，涉及每年約1,000名新入職教師。

不過，有資深校長擔心將內地交流列為強制要求，會引來反效果，加上內地推行國安教育模式亦未必可照搬到香港，擔心當局做法會令更少人入行教書。

有資深校長表示，教育局早年已為中層教師辦內地交流團，並非新鮮事，在以前的社會氣氛下不感抗拒，惟當局現時將涉及國安的教師培訓「形式化」，強制參與，恐帶來反效果，導致更少老師入行，「咁多政治嘢滲入校園，唔係好有教育理想嘅人就唔會入行。」據其多年經驗，部分內地學校的德育及公民教育課實質為「政治課」，有中學甚至展示自設大量閉路電視監控課室，反問「香港係咪要學？」

另一資深校長、李求恩紀念中學校長賴炳華認為，安排教師到內地交流是好事，認為教師應持開放態度、不應抗拒到其他地方交流，故不擔心會令人抗拒入行，但直言當局強制要求教師參加的解說方式，「會令大家對一件好嘅事感到負面」，改以「鼓勵」字眼更佳。他續指，交流團內容亦不應聚焦在國安教育，否則會「浪費咗3至4日交流」。

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記者：馮琪雅

