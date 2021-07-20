【大叔的愛】田中圭確診新冠肺炎 事務所：現正接受治療 娛樂 09:44 2021/07/20 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《大叔的愛》田中圭確診。 日劇《大叔的愛》飾演「春田田」的日本男星田中圭，確診新冠肺炎，其事務所官方網站宣布，稱田中圭在本月18日出現發燒徵狀，同日進行核酸檢測，昨日（19日）確定檢測結果為陽性。 ▲ 《大叔的愛》田中圭確診。 事務所方面指，田中圭現正在保健中心，根據指示接受治療，事務所並對曾跟田中圭合作的台前幕後，以及粉絲們造成的困擾及不便，深感抱歉。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨 Anson Lo：真係好享受演戲！ 12:04 2021/07/18 【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨 Anson Lo：真係好享受演戲！ 【勇敢出櫃】男同志拍拖兩年不敢認愛 睇《大叔的愛》借機向父母出櫃獲祝福 17:41 2021/07/18 【勇敢出櫃】男同志拍拖兩年不敢認愛 睇《大叔的愛》借機向父母出櫃獲祝福 【大叔的愛】KK被降職網民洗版抱不平 地產網站小編出招化解公關危機 14:39 2021/07/18 【大叔的愛】KK被降職網民洗版抱不平 地產網站小編出招化解公關危機 你可能感興趣 【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨 Anson Lo：真係好享受演戲！ 12:04 2021/07/18 【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨 Anson Lo：真係好享受演戲！ 【勇敢出櫃】男同志拍拖兩年不敢認愛 睇《大叔的愛》借機向父母出櫃獲祝福 17:41 2021/07/18 【勇敢出櫃】男同志拍拖兩年不敢認愛 睇《大叔的愛》借機向父母出櫃獲祝福 【大叔的愛】KK被降職網民洗版抱不平 地產網站小編出招化解公關危機 14:39 2021/07/18 【大叔的愛】KK被降職網民洗版抱不平 地產網站小編出招化解公關危機 大叔的愛 日本 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 發燒 演員