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【大叔的愛】田中圭確診新冠肺炎　事務所：現正接受治療

娛樂 09:44 2021/07/20

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《大叔的愛》田中圭確診。

 日劇《大叔的愛》飾演「春田田」的日本男星田中圭，確診新冠肺炎，其事務所官方網站宣布，稱田中圭在本月18日出現發燒徵狀，同日進行核酸檢測，昨日（19日）確定檢測結果為陽性。

《大叔的愛》田中圭確診。

事務所方面指，田中圭現正在保健中心，根據指示接受治療，事務所並對曾跟田中圭合作的台前幕後，以及粉絲們造成的困擾及不便，深感抱歉。

撰文 : TOPick柴犬出動

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