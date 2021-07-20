【大叔的愛】田中圭確診新冠肺炎　事務所：現正接受治療

▲ 《大叔的愛》田中圭確診。

日劇《大叔的愛》飾演「春田田」的日本男星田中圭，確診新冠肺炎，其事務所官方網站宣布，稱田中圭在本月18日出現發燒徵狀，同日進行核酸檢測，昨日（19日）確定檢測結果為陽性。

▲ 《大叔的愛》田中圭確診。

事務所方面指，田中圭現正在保健中心，根據指示接受治療，事務所並對曾跟田中圭合作的台前幕後，以及粉絲們造成的困擾及不便，深感抱歉。