【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種

▲ 林鄭月娥表示，希望疫苗接種率9月底達至70%，甚至再高一些。（曾耀輝攝）

新冠疫情持續放緩，行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行會前會見傳媒，她表示，本港超過一個半月、逾40多天完全沒有本地個案，有賴全城努力，目前需全城努力推高疫苗接種率，讓社會有免疫屏障。自從推出疫苗獎賞和假期，疫苗接種比例持續上升，截至昨晚42%合資格人口已接種疫苗，令人相對欣慰的比率，但仍有很大空間提升，希望9月底達至70%，甚至再高一些。

她又表示，目前有充足的疫苗供應，政府亦會在政策措施提供多一些誘因，或不是強制性但較強力的指引，希望一些群組更積極接種，包括安老院舍員工、學校教師或員工、長者等，亦會將更多公務員劃為接受疫苗接種或需以定期檢測取代的群組，稍後亦會適用於一些比較高危的群組。

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記者：陳子謙