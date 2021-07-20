【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案

▲ 上環士丹頓街約185名居民接受檢測。（資料圖片）

政府昨日（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時30分起限制在上環指明「受限區域」，即上環士丹頓街72號尚賢居內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（20日）上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府今日（20日）上午約7時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。自今日上午約7時起，上環指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

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責任編輯：陳子謙