【聲夢傳奇】曾志偉讚炎明熹是可造之材　透露Gigi跟《聲夢》學員將受力捧

▲ 曾志偉大讚炎明熹。

《聲夢傳奇》昨晚（7月19日）在TVB舉行總決賽，16歲的炎明熹（Gigi）大熱之下，擊敗姚焯菲、鍾柔美、何晉樂和冼靖峰，並一人摘下3大獎包括「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。

炎明熹成大贏家，而《聲夢傳奇》總決賽亦獲無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉到現場支持。

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志偉：Gigi天生食這行飯

志偉在比賽後接受訪問，他坦言都是貼中Gigi會勝出，因在過程中知道票數走勢，家庭觀眾亦是傾向支持Gigi，故早預料她至少會有一兩獎。

志偉又指炎明熹是可造之材，他指：「她好像阿梅（梅艷芳）以前，是可造之材，天生就是站在舞台，Gigi行出來好淡定，是天生食這行飯。」

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▲ （梁偉榮 攝）

8月後為學員開劇

志偉又指炎明熹是可造之材，他指：「她好像阿梅（梅艷芳）以前，是可造之材，天生就是站在舞台，Gigi行出來好淡定，是天生食這行飯。」志偉大讚Gigi聲音靚，吸收能力又強，且懂得尊師重道，虛心學習和感恩，每一個導師都很愛護她。

提到是否會力捧，志偉說必然，而且《聲夢》15位學員都會給予機會，現考慮為他們籌備開劇，他透露已找李敏寫一個叫《青春的我》劇本，可能會加入《盛‧舞者》成員，關於校園和夢想題材，預計8月開拍。

《聲夢》學員比賽後，將於8月中舉行兩場演唱會，故現時休息過後又要加緊去綵排，之後亦會拍劇，正式入行。



記者：游艾維

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