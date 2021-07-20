【靚太安樂窩】大熱天時識用移動式冷氣機  家中行到邊涼到邊

今年夏天格外炎熱，天文台更多次錄得破紀錄高溫，室內外都同樣炎熱，香港住宅窩居狹小，通風不足，即使家中開了冷氣，有時也未能涼及廚房、廁所等地方。靚太們在炎炎夏日有何對策，可以巧妙地降低室溫，打造涼快舒服的安樂窩？

在一般情況下，室內需維持在23至26度的氣溫，超過26度的話，人體便會開始流汗，若氣溫再升高加上不通風，更有可能導致中暑。為對抗炎夏，有網民提議在屋企牆壁內外貼隔熱紙、擺放綠色植物、勤拖地、出門關窗戶並拉上窗簾等等，雖然都是降低室內溫度的方法，但始終改善程度有限。

行走式冷氣機 靈活降低室內溫度

隨着科技進步，現在靚太可以為屋企添置「行走冷氣」，更加對症下藥。例如意大利金章牌就推出全新移動式冷氣機系列，內設壓縮機，可以迅速製冷，降低室內溫度，只要一部就可以長時間維持全屋每個角落處於涼爽的狀態，就算在廚房、廁所都可吹到冷氣，大大幫輕經常需要打理家頭細務的靚太們。

▲ 「無死角」金章牌移動式冷氣機，能將涼風帶至家中每個角落。

近年新款的移動式冷氣機，細小機身卻具備多種功能，好像意大利金章牌移動式冷氣機就可一機多用，除了製冷外，產品同系列還推出了二合一冷暖型號。冷暖型及淨冷型皆具備通風、除濕等功能，還設有自動搖擺模式、Turbo模式及Eco模式，再透過冷氣機的3段風速調節功能，均勻吹向每個角落，無論春夏秋冬都適合使用。

▲ 意大利金章牌移動式冷氣機可具備二合一冷暖功能，春夏秋冬都適用。

▲ 透過自動搖擺模式、Turbo模式及Eco模式，加上充分發揮移動式冷氣機功效的3段風速調節功能，可將冷風均勻吹向每個角落。

具備多種功能 適合任何地方使用

大熱天時，工人房或雜物房等無窗的室內空間，由於沒有合適位置安裝冷氣，可能會加倍悶熱，除了令人工作效率大大降低，更加可能熱到中暑。針對這類較為不通風的環境，意大利金章牌移動式冷氣機都幫到手，因為品牌的移動式冷氣機無需安裝，而且方便移動，同時配備了遙控功能，無論在任何地方使用，都能發揮恒溫功效。

▲ 意大利金章牌移動式冷氣機除了移動方便外，還配備了遙控功能。

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責任編輯：王芷瑩