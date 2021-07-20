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【聲夢傳奇】三料冠軍炎明熹解不笑之謎　Gigi盼回內地見父母：突然成長了

娛樂 10:43 2021/07/20

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炎明熹（Gigi）成TVB節目《聲夢傳奇》三料冠軍。

TVB節目《聲夢傳奇》昨晚（7月19日）舉行總決賽，16歲的大熱選手炎明熹（Gigi）一人摘下「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項，成三料冠軍。

炎明熹其後接受TOPick訪問，分享得獎感受並坦言希望能盡快跟現居於內地的父母見面。

【聲夢傳奇】曾志偉讚炎明熹是可造之材　透露Gigi跟《聲夢》學員將受力捧

（梁偉榮 攝）

炎明熹成三料冠軍

對於成為聲夢大贏家，Gigi受訪謂：「其實我沒想過，但獲得獎的那刻感到很不可思議，沒有想過，好像在另一個世界內，所以獲獎時都沒有笑。」

她獲獎後未有展露笑顏，並表示尚未平伏心情，她表示：「有點不冷靜，其實真的有點壓力，且一直未有找到紓壓的方法，可能因此經常都收在心裏。跟了唱歌老師高晨維很久，一開始其實我不想哭，但一看見老師時便忍不住了，隨即哭了出來，哭得很『樣衰』。」

【聲夢傳奇】炎明熹連奪三大獎　大贏家Gigi成傳奇新星：想回去探父母

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炎明熹想回家

Gigi自小在香港生活，跟隨姑丈一同居住，父母則居於內地，因此Gigi坦言很想念家人：「這些年都很少去見親人，一直都靠手機通訊，但手機跟現實相見是相差很遠，只可靠手機聽到他的聲音或得悉其狀態，但真的很少可以親身去見他們。獲獎後便想到了姑丈的說話，他說我一獲獎便可能有機會立即跟父母見面，加上爺爺嫲嫲年紀大，真的想見見他們。」

她又謂：「家人很少反對我從事這事，他們知道這是我的夢想，其實他們很擔心的，自從參賽後，他們看見我的變化是很大，好像突然成長了，我都希望他們看見我有這個成績，可令他們驕傲一點。」

炎明熹成三料冠軍。（梁偉榮 攝）

曾志偉大讚炎明熹

談到如何使用十萬元獎金，Gigi未有打算立即使用，她說：「第一個想法是想儲起它，以備不時之需。」

TVB高層曾志偉大讚Gigi有如梅姐當年的風采，且很尊師重道。她對此回應：「很多謝曾生！梅艷芳前輩是我之前曾學習過的對象，能獲得曾生的認同，覺得很開心，我會繼續努力。」

記者：游艾維

同場加映：Yumi、Chantel專訪

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