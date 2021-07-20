【移民潮】林鄭月娥指香港前景非常好　移民屬市民個人意願

▲ 林鄭月娥指，對香港有歸屬感和願意在港打拼的人，目前是最好的時刻。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行會前會見傳媒，對於本港出現移民潮，她表示，香港前景非常好，經過訂立國安法和完善選舉制度，令香港的國家和政治安全有保障，加上十四五規劃和大灣區有無限機遇，已是信心的保證，對香港有歸屬感和願意在港打拼的人，目前是最好的時刻，選擇此時移民屬市民個人意願。

對於區議員出現辭職潮，但區議會仍有2年半多的任期，政府會否進行補選，林鄭月娥表示，政府已開始擴大咨詢途徑，不同委員會成員都要更積極地為政府提供意見，地區管理委員會亦會處理地區問題。

她又指，由於未來9至10個月，香港將進行三場重要選舉，包括9月選委會選舉、12月立法會選舉，以及明年3月特首選舉，因此政府沒有足夠時間和空間進行區議會補選，直指是「不可能」。她指，政府明年7月換屆，區議會屆時仍有18個月任期，會否進行補選屆時再決定。

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記者：陳子謙