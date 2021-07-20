【坑鯰出沒】屯門黃金泳灘出現數百條有毒「坑鯰」BB　泳客如被刺傷應即時求助

▲ 屯門黃金泳灘出現數百條有毒「坑鯰」BB。

炎炎夏日，不少市民都會到海邊享受陽光與海灘，不過也要注意安全。屯門黃金泳灘昨日（19日）早上出現一群年幼「坑鯰」，數量估計有數百條之多。「坑鯰」屬本港常見的有毒魚類之一，曾經造成致命個案，港九拯溺員工會提醒泳客如被刺傷，應即時向救生員求助。

▲ 屯門黃金泳灘最近出現數百條年幼「坑鯰」。（影片截圖）

港九拯溺員工會昨日在其Facebook專頁發帖，指早上10時在黃金泳灘出現數百條有毒的「坑鯰」，每條長約5厘米。工會指，「坑鯰」的學名為線紋鰻鯰，屬鰻鯰科。魚身最長達32cm，為肉食性，主要棲息在沙泥質的海床。

「坑鯰」屬本港常見的有毒魚種之一，其毒處在於魚的背鰭和胸鰭，各鰭前有一條尖刺，鋒利而且含毒性，在本港曾經造成致命個案。另外帖文亦提到，「坑鯰」幼魚極具群體生活的習性，當受驚時會形成球狀，稱之為「鯰球」以作保護。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

工會指，「坑鯰」是沙灘泳客在潮退時，經常踩到而被刺傷的元兇之一，被刺中的位置會產生劇痛，呼籲受傷的泳客應即時向救生員求助。

同場加映：愛歎冷氣風扇爽吹臉部可致面癱 中醫：大汗淋漓切忌進入冷氣地方【內附夏日保健貼士】

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳