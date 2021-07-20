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【2021中秋節】君悅酒店月餅早鳥優惠低至85折　3款月餅禮盒即日網上預訂【內附連結】

休閒消費 11:12 2021/07/20

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

歡悅禮盒(早鳥優惠372.3元、原價438元)

雖然中秋節仍然未到，但大家不妨提早作好準備。今年，香港君悅酒店推出3款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒，現在於網上商店預訂，更可享低至85折優惠。

1. 港灣壹號月餅精品禮盒(早鳥優惠338.3元、原價398元) 

有3款獨特及創新的口味，包括幼滑奶皇月餅、香甜清新的鳳梨奶皇月餅，以及味道層次豐富的紫薯杏仁子薑月餅，最適合喜歡嘗試創新月餅口味的你。

港灣壹號月餅精品禮盒(早鳥優惠338.3元、原價398元)

2. 歡悅禮盒(早鳥優惠372.3元、原價438元)

雙黃白蓮蓉月餅按照傳統方法秘製，金黃色的餅皮包裹香滑的白蓮蓉和豐腴甘香的鹹蛋黃，配搭出最傳統，最完美的味蕾享受。

3. 喜悅禮盒(早鳥優惠321.3元、原價$378元)

小巧輕盈的奶皇月餅入口即溶，精緻的外表配合香濃幼滑的奶皇，甜而不膩。

喜悅禮盒(早鳥優惠321.3元、原價378元)

月餅禮盒的包裝高貴典雅，香檳金色的禮盒上以立體技術印上港灣壹號的經典餐盤，象徵與家人摯愛共聚天倫，是團圓佳節饋贈親友或商業伙伴的最佳送禮之選。

由現時起至8月21日期間，你可於酒店的網上商店以低至85折預訂月餅禮盒。

另外，酒店亦推出兩款中秋禮籃：

1. 君悅禮籃(早鳥優惠2,879.8元、原價3,388元)

豪華豐富，內有自選口味月餅一盒、法國名牌香檳及港灣壹號深受歡迎的自家製X.O.醬、雜錦朱古力禮盒、頂級花菇、南非清湯鮑魚、君悅精選茗茶、琥珀核桃、炒腰果及時令水果，更能於佳節倍添喜慶。

2. 君悅精選禮盒(早鳥優惠$839.8元、原價988元)

以精美時尚設計並可循環再用的酒袋，包含著應節奶皇月餅、精選法國紅酒及港灣壹號自家製X.O.醬。

君悅精選禮盒(早鳥優惠839.8元、原價988元)

顧客可於8月21日至9月21日到酒店閣樓糖果屋領取「歡悅禮盒」及 「君悅禮籃」；而「喜悅禮盒」、「港灣壹號月餅精品禮盒」及「君悅精選禮盒」的換領日期為9月7日至21日。如欲訂購月餅或禮籃，請按此

記者：招美寶

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