【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒

▲ 本港昨日(19日)未有錄得新冠肺炎確診個案，屬今個月內第四度「清零」。（經濟日報資料圖片）

本港昨日(19日)未有錄得新冠肺炎確診個案，屬今個月內第四度「清零」，今日(20日)亦沒有新增感染源頭不明個案，已持續43天本地零感染。衞生防護中心及醫管局今下午不設疫情記者會。衞生署衞生防護中心公布，正調查七宗新增確診個案，至今本港個案累計11,966宗（包括11,965宗確診個案和一宗疑似個案）。同日錄得少於5宗初步確診。

7宗輸入確診個案，分別從美國、日本、法國、伊朗及孟加拉抵港，6人感染變種病毒，有3人曾完成新冠疫苗接種，分別是27歲美國抵港男子（個案11,960）、52歲美國抵港男子（個案11,961）及39歲法國抵港男子（個案11,963）。

中心又公布由於卡塔爾航空營運於7月18日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）有4名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止卡塔爾航空營運的客機在7月20日至8月2日期間從多哈著陸香港。

衞生防護中心昨公布一名27歲男子日前由美國返港，檢出初步陽性，並帶有L452R變種病毒，於7月4日出發赴美前曾居中環士丹頓街72號尚賢居，並於於德輔道西418號太平洋廣場工作，最後上班日期為7月2日；中心認為病人很大可能最近於美國感染，已將此個案列作輸入個案。詳情請見【下一頁】

政府昨日（19日）引用發出限制與檢測宣告，自昨日晚上7時半起將上環士丹頓街72號尚賢居列作「受限區域」。政府今日（20日）上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡