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【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 12:47 2021/07/20

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本港昨日(19日)未有錄得新冠肺炎確診個案，屬今個月內第四度「清零」。（經濟日報資料圖片）

本港昨日(19日)未有錄得新冠肺炎確診個案，屬今個月內第四度「清零」，消息指，今日(20日)亦沒有新增感染源頭不明個案，已持續43天本地零感染。衞生防護中心及醫管局今下午不設疫情記者會。

衞生防護中心昨公布一名27歲男子日前由美國返港，檢出初步陽性，並帶有L452R變種病毒，於7月4日出發赴美前曾居中環士丹頓街72號尚賢居，並於於德輔道西418號太平洋廣場工作，最後上班日期為7月2日；中心認為病人很大可能最近於美國感染，已將此個案列作輸入個案。詳情請見【下一頁

政府昨日（19日）引用發出限制與檢測宣告，自昨日晚上7時半起將上環士丹頓街72號尚賢居列作「受限區域」。政府今日（20日）上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情請見【下一頁

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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