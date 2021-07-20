【進軍娛圈】哈里梅根獲Netflix 11.6億巨額投資　進軍娛圈1年影片製作無進展受質疑

▲ 哈里梅根獲Netflix巨額投資後，暫未有作品推出。

英國哈里王子與夫人梅根淡出皇室後，現時定居美國加州。他們數次受訪，對皇室生活大吐苦水，引發外界爭議。此外，他們在美國的事業亦開始受到質疑，Netflix去年以1.5億美元（約11.6億港元）天價與哈里夫婦簽約，他們協議會製作2部影片，但至今未有任何內容推出。

皇室專家兼作家Daniela Elser在澳洲媒體撰文，哈里夫婦自從宣布卸下皇室頭銜後，一直計劃進軍娛樂圈。夫婦與Netflix簽署協議已近1年，該協議估計高達1.5億美元，他們早前曾透露，第一部影片是紀錄片，將以為受傷退伍軍人舉辦的體育賽事——「不屈不撓運動會」（Invictus Games）為主題，命名為《Heart of Invictus》，哈里王子除了擔任製作人，也會在影片中現身，然而至今沒有關於影片進度的消息。

▲ 兩人移居美國，進軍娛樂圈。（IG圖片）

動畫未有上架日期

兩人創辦的製作公司Archewell Inc.，在7月初宣布，已經完成製作名為《Pearl》的動畫連續劇，由梅根與David Furnish、Liz Garbus聯合製作，講述一名12歲女孩如何受到歷史上許多具影響力女性啟發，展開尋找真我的冒險旅程。動畫會在Netflix上架，但目前未公布時間表。Daniela質疑，Netflix對哈里夫婦的巨額投資，目前真正獲得了甚麼？

他們的簽約是一次巨大的宣傳妙招，但至今這家媒體巨頭所獲得的，是世界上最昂貴的新聞稿。

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Daniela引述今年4月Variety的首席媒體分析師Andrew Wallenstein表示，哈里夫婦的「Invictus系列」，聽起來不像是大眾想要的東西，反而是由Netflix資助的一次形象修復練習。

哈里和梅根最能帶來的價值，可能在於接受訪問，宣傳他們認為可以公開的內容。

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哈里夫婦須證明實力

當他們去年3月抵達洛杉磯時，他們是在這商業世界中的稀有商品，因為市民對他們皇室生活感到好奇，例如何時可以戴皇冠。然而，因為新冠肺炎疫情，扼殺了他們很多勢頭，直至今年，美國重新開放，生活恢復正常，人們卻不再對他們感到新奇。

哈里和梅根必須爭分奪秒，向荷里活證明自己的價值，因為他們的盈利能力與公關能力掛鉤，如果公眾對他們感到厭倦，他們的價值可能會暴跌。

有業內人士亦指，哈里夫婦與Netflix簽的合約支付方式，設定為一定的預付金額加年佣金，這意味著他們必須做得多、做得好，才能賺得更多。

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責任編輯：王明芳