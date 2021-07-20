  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 11:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】上環尚賢居今早10時許解封　當局檢查約60名居民未發現違強檢令

社會 11:18 2021/07/20

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

上環尚賢居今早10時許解封，當局檢查約60名居民未發現違強檢令。（經濟日報資料圖片）

政府昨日（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日晚上7時半起限制指明「受限區域」，即上環士丹頓街72號尚賢居內的人士須留在其處所，並接受強制檢測。政府今早約7時宣布已完成強制檢測行動，並於「受限區域」內進行執法行動，檢查約60名受檢人士，未有發現有人未進行強制檢測，執法行動已於上午10時40分完成，當局同時亦宣布該區解封。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

政府亦希望沒有應門的約60戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。而任何於6月27日至7月19日期間，曾身處有關大廈內逾2小時的人士，須於7月21日或之前接受強制檢測。

發言人強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【封區檢測】上環士丹頓街72號尚賢居列受限區域　政府冀明早7時完成行動
19:33 2021/07/19
【封區檢測】上環士丹頓街72號尚賢居列受限區域　政府冀明早7時完成行動
【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
今日 10:50
【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
今日 10:16
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種

你可能感興趣

【封區檢測】上環士丹頓街72號尚賢居列受限區域　政府冀明早7時完成行動
19:33 2021/07/19
【封區檢測】上環士丹頓街72號尚賢居列受限區域　政府冀明早7時完成行動
【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
今日 10:50
【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
今日 10:16
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 尚賢居

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台：下午考慮改發一號戒備信號　「查帕卡」相關雨帶會間中帶來大驟雨【不斷更新】
今日 10:00
【風暴消息】天文台：下午考慮改發一號戒備信號　「查帕卡」相關雨帶會間中帶來大驟雨【不斷更新】