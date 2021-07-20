【封區檢測】上環尚賢居今早10時許解封　當局檢查約60名居民未發現違強檢令

▲ 上環尚賢居今早10時許解封，當局檢查約60名居民未發現違強檢令。（經濟日報資料圖片）

政府昨日（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日晚上7時半起限制指明「受限區域」，即上環士丹頓街72號尚賢居內的人士須留在其處所，並接受強制檢測。政府今早約7時宣布已完成強制檢測行動，並於「受限區域」內進行執法行動，檢查約60名受檢人士，未有發現有人未進行強制檢測，執法行動已於上午10時40分完成，當局同時亦宣布該區解封。

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政府亦希望沒有應門的約60戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。而任何於6月27日至7月19日期間，曾身處有關大廈內逾2小時的人士，須於7月21日或之前接受強制檢測。

發言人強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：陳正怡