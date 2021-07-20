【恐怖意外】男童雪櫃取凍可樂飲用突然爆炸　拉環炸飛劃臉穿透腮部縫38針

▲ 男童雪櫃取凍可樂發生爆炸，臉縫38針。

存放可樂等碳酸飲料要注意！內地一名男童在雪櫃取出一罐汽水時突然發生爆炸，由於噴發力大，導致可樂罐拉環直接炸飛劃傷臉部，甚至穿透臉腮，並縫了38針。

綜合內媒報道，上海一名男童在雪櫃取出一罐汽水打算飲用，豈料開汽水時突然爆炸。汽水的拉環直接劃傷男童臉部，造成一條劃穿臉頰的傷口。最後男孩在醫院外縫31針內縫7針，總共38針。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外，南京市民李先生在超市買了兩瓶啤酒，然後放進雪櫃冷凍。未料晚上女兒開雪櫃時，兩瓶啤酒突然爆炸，玻璃碎劃傷了女兒大腿。

廣西南寧藍天救援隊救援技術教官原惠哲指出，碳酸飲料及玻璃瓶類啤酒如果長時間放入雪櫃，容易出現噴濺或爆炸。因為飲料從液體變成固體時，會釋出大量氣體，氣體在固定密封的罐裝中，會增大很大壓力。當拿出來打開罐時，就會瞬間爆開，或會傷到人。

他建議，這些飲料可放入雪櫃15至20分鐘冷凍，不應放進冰格速凍。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣