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【靚太安樂窩】結束9年愛情長跑計劃結婚　90後情侶23萬平裝打造溫馨北歐小屋

休閒消費 12:33 2021/07/20

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90後情侶拍拖9年，購入調景嶺維景灣畔一個405呎單位作婚後愛巢。

經歷近十年愛情長跑的風風雨雨，最終修成正果成家立室絕非易事。有90後情侶由中學開始拍拖至今達9年，近年開始計劃結婚，於年初購入調景嶺維景灣畔一個405呎單位。全屋簡約北歐風格設計由兩人親自構思再交給裝修公司實行，僅花23萬便成功打造自然舒適的北歐小屋，突顯這個家獨有的明亮溫暖感覺。

點擊大圖了解裝修前更多照片：

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女戶主Vicky ： Simple is the best

為大改造新居，Vicky在參考眾多設計後，透過網上工具製作模擬設計圖與裝修公司進行溝通。全屋混合日系和北歐風，牆身以白色為主，再配合原木款式傢俬和添置掛畫及裝飾作點綴，使家居整體設計既長青簡約又充滿溫馨感覺，Vicky也滿意表示製成品與模擬圖近乎100%一樣。

保留四正原則 只作翻新軟裝

由於前業主裝修尚算企理，加上預算有限，因此Vicky決定保留原則一房間隔，只進行輕裝修。裝修後，客飯廳以白色牆身配搭原木色家具，營造簡約溫馨感覺； 主人房則拆去地台床，擴大睡房實用空間； 浴室以彩色水磨石牆身作亮點，設置地櫃和直櫃增加收納空間； 廚房安裝全新L型廚櫃和加設櫃底感應燈後，顯得光猛整潔。

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  • 浴室以彩色水磨石牆身作亮點，是Vicky全屋之中最喜歡的設計。(圖片由受訪者提供)

特設休憩寫意小天地

由於男戶主是咖啡狂迷，又希望家中有吧枱飲咖啡，所以在客飯廳預留空間擺放吧枱，而飯廳放置特製拼色C字櫃，既作收納之用，木條裝飾的中空位置又可擺放咖啡機和磨豆機。沖好咖啡後，便可在吧枱享受休閒時光。同時，更訂造窗台軟墊作平日休息或招待朋友之用，將窗台變成幸福生活小角落。

工程詳情：

裝修時間大約3個月，總裝修設計費用約23.4萬，當中包括以下項目：

  • 傢俬訂造 $97,000
  • 油漆工程 $50,000
  • 泥水工程 $32,000
  • 水電工程 $20,000
  • 全屋清拆 $18,000
  • 雜項 $17,000

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責任編輯：張懿慧

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