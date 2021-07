【靚太安樂窩】結束9年愛情長跑計劃結婚　90後情侶23萬平裝打造溫馨北歐小屋

▲ 90後情侶拍拖9年,購入調景嶺維景灣畔一個405呎單位作婚後愛巢。

經歷近十年愛情長跑的風風雨雨,最終修成正果成家立室絕非易事。有90後情侶由中學開始拍拖至今達9年,近年開始計劃結婚,於年初購入調景嶺維景灣畔一個405呎單位。全屋簡約北歐風格設計由兩人親自構思再交給裝修公司實行,僅花23萬便成功打造自然舒適的北歐小屋,突顯這個家獨有的明亮溫暖感覺。

女戶主Vicky : Simple is the best

為大改造新居,Vicky在參考眾多設計後,透過網上工具製作模擬設計圖與裝修公司進行溝通。全屋混合日系和北歐風,牆身以白色為主,再配合原木款式傢俬和添置掛畫及裝飾作點綴,使家居整體設計既長青簡約又充滿溫馨感覺,Vicky也滿意表示製成品與模擬圖近乎100%一樣。

保留四正原則 只作翻新軟裝

由於前業主裝修尚算企理,加上預算有限,因此Vicky決定保留原則一房間隔,只進行輕裝修。裝修後,客飯廳以白色牆身配搭原木色家具,營造簡約溫馨感覺; 主人房則拆去地台床,擴大睡房實用空間; 浴室以彩色水磨石牆身作亮點,設置地櫃和直櫃增加收納空間; 廚房安裝全新L型廚櫃和加設櫃底感應燈後,顯得光猛整潔。

▲ 浴室以彩色水磨石牆身作亮點,是Vicky全屋之中最喜歡的設計。(圖片由受訪者提供)

特設休憩寫意小天地

由於男戶主是咖啡狂迷,又希望家中有吧枱飲咖啡,所以在客飯廳預留空間擺放吧枱,而飯廳放置特製拼色C字櫃,既作收納之用,木條裝飾的中空位置又可擺放咖啡機和磨豆機。沖好咖啡後,便可在吧枱享受休閒時光。同時,更訂造窗台軟墊作平日休息或招待朋友之用,將窗台變成幸福生活小角落。

工程詳情:

裝修時間大約3個月,總裝修設計費用約23.4萬,當中包括以下項目:

傢俬訂造 $97,000

油漆工程 $50,000

泥水工程 $32,000

水電工程 $20,000

全屋清拆 $18,000

雜項 $17,000

責任編輯:張懿慧