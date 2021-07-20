【大叔的愛】Edan私密IG向盧瀚霆示愛?　Anson Lo公開田牧初吻絕密花絮【有片】

▲ Edan暗開田牧IG。

《大叔的愛》雖然已經大結局，但「田牧戀」依然令很多粉絲念念不忘，並期待開拍第二季及電影版。近日有鏡粉發現原來「田田」Edan（呂爵安）早前曾以「田一雄」之名開設私人帳號IG，更疑似向教主Anson Lo傳情，難怪令粉絲以為二人戲假情真。

《大叔的愛》阿牧（Anson Lo飾）與田一雄（Edan飾）的「田牧戀」，觀眾十分受落，大結局二人深情一吻更令不少粉絲冧爆！

▲ 《大叔的愛》結局田牧一吻成熱話。

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私人帳號疑隔空示愛

而「田田」Edan相信也很享受拍攝過程，早前便以 @tin_yathung 為名悄悄開了一個專屬「田牧」情侶IG帳號，當中收藏不少《大叔的愛》的絕密花絮照，除了Edan和Anson Lo，也有練美娟、黃德斌鏡頭以外的相片，十分珍貴。

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不過，由於帳號不是公開，Edan亦似小心挑選follow者，故最初不為人發現。直至大結局播出前，帳號突大量接受新加入者，不少田牧粉有幸被選中。

而直至帳號人數達「52066」才停止新加入者，眼利粉絲就拆解數字可解讀為「我愛你牧牧/LoLo」，更指是Edan以阿田身份向阿牧示愛，相當浪漫。

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Anson Lo拍vlog紀念初吻

而Anson Lo巧合在昨日在官方影片頻道，上載名為「【帶你去拍劇】大叔的愛💗阿牧初吻」的短片，公開了劇中田牧在碼頭初吻的幕後花絮，Anson Lo留言：「阿牧初吻Vlog🙋🏻‍♂大家睇完有咩感受？」

▲ Anson Lo公開初吻花絮。

二人隔空打情罵俏，令不少鏡粉大讚他們真的好登對。