【不偏不倚】警方證實接油尖警區疑詐騙津貼及補假舉報　現正調查事件強調不會偏私

▲ 油尖警區兩名警員涉嫌在修例風波期間詐騙津貼及補假正被調查，消息指兩人在尖沙咀警署工作。（資料圖片）

2019年出現修例風波，多次爆發激烈警民衝突，警員經常性需要超時工作。惟近日有消息指，油尖警區兩名警員涉嫌在修例風波期間詐騙津貼及補假，警方回應指正進行調查。

消息指，涉事兩名警員為警長級人員及警員，目前駐守尖沙咀警署，他們被指涉嫌在修例風波期間詐騙逾時工作津貼及「補鐘」。

警方回覆TOPick記者查詢，承認油尖警區接獲有關逾時工作補假和津貼的舉報，正進行調查，暫未有人被捕。警方強調，如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。

在2019年，本港出現修例風波，持續多月爆發激烈警民衝突。其中，在2019年8月，尖沙咀曾爆發激烈警民衝突，其中尖沙咀警署被示威者扔擲汽油彈及雜物。

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記者：曾卓鋒