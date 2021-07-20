【聲夢傳奇】姚焯菲大熱落敗讚Gigi實至名歸　冼靖峰或棄銀行正職入行唱歌

▲ 姚焯菲和冼靖峰雖落敗仍感滿足。

TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》昨晚（7月19日）舉行總決賽，結果由大熱門16歲炎明熹（Gigi）成3料冠軍，一人獨攬「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」3個獎項。

而賽前同樣被視為大熱門的姚焯菲（Chantel），及獲評判盛讚由第一集到決賽表現都相當穩陣的冼靖峰（Archie），雖然失落獎項，但年紀少少的他們卻非常有大將之風，接受TOPick訪問時大讚Gigi奪獎實至名歸。

▲ Archie雖無緣晉級但獲網民支持。（梁偉榮 攝）

姚焯菲自我表現感失望

Chantel在首回合表演歌曲《愛很簡單》，並順利進入決賽回合跳唱歌曲《Chotto等等》，與Gigi終極一戰。不過，Chantel最後以22:3的成績敗陣，她賽後受訪亦承認表現失準：「綵排時發揮比較好，可能因為今天是總決賽所以特別緊張。」

她又指第一首時熱身未夠，所以很害怕。而第二首的對手是Gigi，就令她壓力上身，驚上加驚！不過她大方表示無對結果失望：「很替Gigi開心，我由一開始已看好她，所以她真的是實至名歸。」

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▲ Chantel大讚Gigi奪冠軍實至名歸。（梁偉榮 攝）

而Chantel最大的失望是來自於自己：「失望是自己未做好這個表演，因為我很希望可以讓觀眾看到我跳唱的另一面，不過沒做好所以有點失望。」但她也指有很多觀眾找她合照，有他們的支持已很足夠。

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冼靖峰表演美中不足

另外，Archie在初回合表演自彈自唱《至少還有你》，獲19盞綠燈的高分，雖然無緣晉級，但表演出色的他，有不少令觀眾很替他不值，紛紛留言支持Archie，希望TVB還他一個公道。

而他就表示：「今天的表現是滿意但未做到最好，觀眾的投票率我控制不到，我只可以控制自己的表演，只能怪自己拿得不夠多燈，是有美中不足。」

不過，他同樣很替Gigi開心，亦大讚對方表演出色：「第一次見她表演如此從容不逼，很欣賞她，是實至名歸的冠軍。」他又笑指Gigi嬴了10萬一定要請食飯。

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Chantel先專注學業 Archie有志做歌手

比賽過後，Chantel回復學生身份，而Archie也將返回工作崗位，對入行當歌手一事，二人均表示仍在考慮當中。

Chantel指唱歌是她很大的興趣，但會否入行就仍在考慮中：「讀書是一定要繼續，做歌手的事就仍與家人商討，他們是支持我的，但因為有很多事要安排，如選科或將來會否出國留學等，所以暫時都先專注讀書。」

▲ Chantel非常多fans。（游艾維 攝）

至於本身在銀行打工的Archie，就稱也在思考應否入行：「我就職的公司是有問，打算一星期後開會再傾。我個人是想入行的，但始終仍要與家人討論，但他們也支持我，就像今晚他們告訴我最緊要表演順利。」

談到曾志偉指會開劇讓15位聲夢學員拍攝，Chantel就大表興奮：「我很想試拍劇，而且更想是有一個機會讓我們15人可以再聚首一堂，而這劇是一個很好的機會。」

記者：游艾維

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