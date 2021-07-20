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【親子好去處】錦田菠蘿園農莊網上預訂6折　親親羊駝兼歎菠蘿下午茶【內附連結】

休閒消費 12:19 2021/07/20

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

位於元朗錦田的有機薈低碳農莊－菠蘿園，現趁暑假推出「羊駝農莊玩樂之旅」一日門票。

位於元朗錦田的有機薈低碳農莊－菠蘿園，佔地13萬呎，以菠蘿為主題。現趁暑假推出「羊駝農莊玩樂之旅」一日門票，於指定網址訂購門票，即可以6折優惠價$248/位（原價$399）入場，更包菠蘿下午茶、工作坊及紀念品等，適合作假日親子遊。

菠蘿園上年引入了4隻來自澳洲的超萌羊駝以及小羊和白兔，入場可與牠們零距離接觸，更可以親身餵飼。農莊亦設天空之鏡影相位，及七大打卡位如百花長廊巨型菠蘿屋、羊駝花海以及玩樂天地。玩樂之旅附送的菠蘿小食，使用園內有機農田自家種植的菠蘿，每日新鮮即製。有配上雪糕的手工菠蘿包、自家製菠蘿蜜及有機菠蘿冰，最適合炎炎夏日享用。

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平日農莊有羊駝陶瓷工作坊，逢星期六、日及公眾假期，農莊更加開羊駝扭波波工作坊。小朋友限定6大免費活動，包括夏日水槍、 DIY雪花輕黏土、充氣堡壘、彩沙池、釣魚池以及沙畫活動。

星期一至日均可預訂此優惠套票，每日只有20個名額，優惠期由即日起至9月30日，需於一天前預訂。入場後可由早上10時逗留至下午6時，玩足一整天。網上訂購連結可按此

有機薈低碳農莊－菠蘿園

地址：元朗錦田四排石村

營業時間：10am至6pm

前往方法：於港鐵錦上路站下車，從A出口徙步約3分鐘即達

記者：張頌婷

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