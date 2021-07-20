【恐怖教師】黑人教師求愛被拒殺女大學生棄屍樹林　校方以「校外發生」為由僅退學費

▲ 黑人教師求愛被拒殺女大學生棄屍樹林，校方以「校外發生」為由僅退學費。

內地寧波發生一宗兇殺案，寧波工程學院一名女大學生遭黑人教師殺害，行兇手段非常殘忍，家屬描述遇害女兒「臉上刀口有幾十刀」、「脖子大動脈有一刀很深很深」。事件發生後，校方聲稱學校沒有任何責任，以「校外發生」為由僅退學費，不打算給予任何幫助，家屬氣憤到校門討回公道。不過，校方更訓斥家屬們，「這樣哭沒意思啊」，引起網民憤怒。

綜合媒體報道，在上月14日，寧波工程學院一位美籍黑人老師Shadeed Abdul Mateen哄騙23歲女學生到小樹林威迫利誘，女學生拒絕他竟惱羞成怒，以刀在女學生臉上亂砍十多刀，頸部大動脈被砍斷，黑人老師翌日凌晨被捕。

據了解，黑人老師Mateen是來自美國的非裔老師，自2016年起到寧波工程學院國際交流學院教英文，他已有妻子，並在婚內出軌，以往曾因為騷擾女學生被投訴，但沒有被學校開除。

▲ 涉事黑人教師。（影片截圖）

女學生被殘殺 父母趕到場看遺體

被害者的父親表示，在6月15日上午收到警方的電話，指女兒被殺害。父母立刻趕到事發現場，

刑警帶我們去看（遺體），當時看到也差點暈倒，我女孩臉上刀口有幾十刀，脖子大動脈有一刀很深很深，脖子下面刑警不讓我看。

父親表示，女兒性格文靜，在校成績優異，幾乎每年獲取獎學金。

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學校拒提供幫助 僅退回學費

父親更表示，兇手已經承認殺人，

他也交代了是他殺的人。說追求我小孩，我家女孩反抗當時也叫救命了，是過路人聽到報警。

事後，父母到學校領取女兒的遺物，惟學校以「對校方名譽有影響」為由拒絕，又指「事件發生在校外，與學校無關」，拒絕為家屬提供幫助，僅願意退回學費。

受害女學生的父母不滿校方的說法，帶同女兒遺照、在校門外派傳單，訴說女兒遭遇，為女兒討回公道，惟校方工作人員竟訓斥家屬，「這樣哭沒意思」，引來網民憤怒，並將熱烈在社交媒體討論。而警方指，事件因感情糾紛行兇，講嚴格規範執法，確保辦成鐵案。

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責任編輯：王明芳