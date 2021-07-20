【豪宅曝光】 陳柏宇何文田1500呎新居曝光　特大衣帽間給妻女最好生活【多圖】

▲ 陳柏宇何文田1500呎豪宅曝光。

歌手陳柏宇（Jason）2017年與模特兒符曉薇結婚，翌年誕下女兒陳羿辰Abigail，一家3口非常幸福。陳柏宇去年曾租住九龍區一間逾千呎豪宅，不過，現時他們一家三口已搬到何文田新居，有指近1,500呎，月租需要6萬至7萬元。

▲ 陳柏宇與女兒父女溫馨照。（影片截圖）

陳柏宇日前與女兒Abigail開直播，公開千呎豪宅，他在直播中承認搬屋，新居較之前間屋大，「大咗幾百呎」，但租金反而更平，女兒初時以為是Staycation。從其直播中可見，大廳有落地玻璃，景色開揚，除展示主人房、女兒睡房，還展示雜物房、晾衫房，工人房，全屋總共有4個廁所；另全屋重點，相信是超大衣帽間，共有3個大衣櫃，化妝枱，羡煞旁人。

點擊看新居内貌：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

陳柏宇太太符曉薇去年初在其個人YouTube頻道上載短片，向大家介紹一家3口的千呎豪宅，共有2廳、4房、2廁及3露台，非常寬敞。單位有大露台可飽覽美景，更是符曉薇的私人小花園，種滿植物，使人心曠神怡。而全屋最大的房間讓給最愛的女兒，，粉紅色的主調設計非常童真可愛。

點擊看舊居：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

陳柏宇與符曉薇結緣於拍攝電影《喜愛夜蒲》，拍拖5年後便結婚，並建立出一家3口的幸福家庭。陳柏宇近日分享，2歲多女兒讀完N班，成績優異，幾乎全科滿分，老師評語更是有讚無彈，非常叻女。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

早於3歲時，陳柏宇的父母已離異，雙方更表明無暇照顧，安排他入住兒童之家。4年後，媽媽終接他到加拿大定居，重新感受家庭溫暖。而愛妻之前曾歷宮外孕，左邊輸卵管爆裂，須切除保命，之後第三胎時更患有罕見病「愛德華氏症T18」，身體有嚴重缺陷，有機會「胎死腹中」或是活不久。因此，她決定終止懷孕，並相信這次是最後一次懷孕。

正因有着不一樣的童年經歷，以及是愛妻號，陳柏宇現時除工作以外，幾乎把所有的時間都給予家庭生活，落手落腳湊女，以見證愛女的成長。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳