【高山反應】陳貝兒赴川藏拍攝不適送院　Janis呼吸不順堅持繼續開工

▲ 陳貝兒（Janis）近日在川藏高原出現高山反應需要入院治理。

陳貝兒（Janis）最近為TVB在川藏高原拍攝新節目，期間出現高山反應，貝兒須送院吸收氧氣治理。情況已好轉的陳貝兒接受TOPick訪問，憶述箇中感受，表現專業的她甫一出院便返回崗位繼續拍攝，貝兒著大家不用擔心，指監製會看守着她。

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▲ 陳貝兒日前因高山反應入院。（受訪者提供）

陳貝兒送院治理

Janis日前因身體不適而送院接受治療，她於社交平台貼出近照並交代情況，寫道「川藏高原拍攝之旅去到四千四米海拔。高山反應，頭劇痛，呼吸有壓力。聽醫生話休息一下 。」

其後，她再更新近況跟大家報平安，

多謝大家關心。喺醫院吸完氧氣，感覺好多了。

藏族醫生話好彩有及時處理，仲話安慰我話其實處於高海拔4千幾米有高山反應好普遍，提醒我空氣稀薄所以一切都要慢動作。

藏族朋友沖咗酥油茶俾我舒緩同埋攞咗好多補充劑俾我，仲提醒我唔好洗頭以免感冒引發高原肺水腫。會聽話。

監制同拍攝團隊都會睇住我，車上亦準備咗手提氧氣俾我。 ❤️ 多謝「理塘縣人民醫院」醫生同護士嘅照顧。

❤️ 多謝我香港嘅家庭醫生Dr Tim 遙距提供咗好多專業嘅醫學意見。 ❤️ 多謝關心

💪🏻 拍完好快返香港

🙏🏻 感恩菩蕯加被

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陳貝兒談高山反應

Janis回覆TOPick時坦言：「川藏高原拍攝辛苦，早一星期已開始有服藥，想不到仍會有高山反應。之後也有問香港的家庭醫生，指正常到達二千多海拔高的地方已經會有（高山）反應，或會頂不住。我今次到達四千多，醫生說真的不可以勉強。如有不適就真的需要到醫院吸氧，補充身體內的氧份。」

她分享出現高山反應時的感覺，「頭很痛，心口悶熱，作嘔，呼吸有壓力，透不過氣的感覺。」

貝兒解釋：「高山反應其實與身體的體質無關，是關於身體吸收氧氣。這邊的醫生叫我不用自責，因為並非身體不好。他們跟我分享之前出差的經歷，當由外地再回來時其實也需要適應，亦會出現高山反應。」

▲ 貝兒堅持繼續開工。（受訪者提供）

陳貝兒出院後開工

Janis提醒大家如需到高海拔地方時須留意：「不要勉強去死撐，有反應便需要吸氧。街上有很多樽裝的氧氣，很多遊客也會有這些反應，一有事便需要立即處理，不要死撐。」

談到最新情況，她表示：「吸氧後，頭痛減少了，不過仍然很疲累，呼吸仍然需要用力才可吸到肺部，呼吸仍然有困難。醫生叫我在高原上活動的動作需要慢一點。」

專業的Janis因顧慮拍攝進度，甫一出院便繼續開工，「拍攝上仍然未拍畢，會將它拍畢。醫生衡量過情況是許可的，不需要繼續留院，監製會看守我，車廂內準備了手提氧氣補充機。」

記者：梁樂欣

同場加映：孟希璘、孟龍專訪