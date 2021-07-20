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【著數優惠】銅鑼灣崇光百貨舉行SOGO x Plastic Thing夏之祭　消費滿額可換購人氣為食妹精品

休閒消費 12:08 2021/07/20

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

SOGO x Plastic Thing夏之祭。（崇光提供）

近期香港人氣年輕插畫家Plastic Thing筆下的可愛為食肥妹極具人氣，成了大家在社交平台或whatsapp對話中的貼圖的熱門，今個夏天，SOGO就舉辦SOGO x Plastic Thing夏之祭，以為食妹造型及日本夏祭主題布置粉飾銅鑼灣店，更推出多款精品供大家選購或以優惠價換領。

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肥妹的為食形象深入民心，銅鑼灣SOGO大門的布置除了有她的有趣食相，亦有她穿起泳衣或日式夏祭打扮的造型，大家當然要打卡。

SOGO x Plastic Thing特別推出5款別致聯乘精品供SOGO Rewards會員換購，會員只需即日累積購物每滿$1,200，憑最多2張發票即可於指定地點換購聯乘精品1件，每人每日最多可換購5件。當中4款精品︰為食妹變色杯、為食妹啫喱/冰塊模具、為食妹杯蓋及為食妹手挽袋，會員亦可以即場購買。產品除銅鑼灣店，部分亦於尖沙咀店有售，數量有限，售完即止。

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美食對為食妹而言是人生最大樂趣，所以有她的地方，一定少不了美食。SOGO x Plastic Thing夏之祭就推出多款加入了為食妹圖案的食品，為美食增添趣味，聯乘食品由7月21日起可於崇光銅鑼灣店B2/F崇光超市找到。

是次Plastic Thing 更特別為SOGO設計了8款WhatsApp/Signal動態Stickers，可愛幽默，作為粉絲的您記得下載與分享。

記者：梁靜詩

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