【2021放暑假】Peppa Pig黃金海岸夏日住宿計劃 　每晚＄1,680起玩盡夏威夷熱浪派對

▲ Peppa Pig 黃金海岸夏日住宿計劃‧(酒店提供)

今個暑假想體驗十足陽光與海灘風情？毗鄰黃金泳灘的與酒店的黃金海岸酒店推出「Peppa Pig黃金海岸夏日住宿計劃」，包括兩位成人及一位小童早餐外，小住客更可獲贈Peppa Pig旅行袋、暢玩Peppa Pig戶外攤位遊戲及參與Peppa Pig草裙設計工藝坊，全情投入夏威夷派對風情。

酒店更特設Peppa Pig海景露台主題客房，內有不同Peppa Pig裝飾和精品擺設，每晚只需另加淨價$500便能升級入住。如連續入住兩晚更可享額外精彩禮遇，包括Peppa Pig兒童故事書、貝殼肥皂製作坊及沙嗲軒$200消費額等。

不只限於在酒店內玩，也可來參與黃金海岸商場舉行的夏威夷沙灘派對，屆時將會有夏威夷草裙舞表演加巡遊，以及Ukulele夏威夷小結他表演。若要令完美假期再加分，當然要參加仲夏海岸市集，搜購各式手作精品，還可以來一杯消暑特飲、享受音樂表演，就保證大人小朋友都可以享受一個精彩假日！

住宿計劃詳情如下：日期：即日至 31/8/2021

星期一至四 淨價$1,680起

星期五及日 淨價$1,980起

星期六 淨價$2,380起



2日1夜住宿，優惠包括：

第1日 •豪華海景客房住宿一晚

•Peppa Pig旅行袋乙個 (每次入住計算)

• 夏日繽紛戶外攤位遊戲乙節 (每節五項遊戲)

• 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車^

• 房內迷你酒吧

• 穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。) 第2日 • 早餐# (2位成人及1位小童)

• Peppa Pig草裙設計工藝坊乙節 (1位成人及1位小童)

Peppa Pig 主題客房連海景露台：

• 升級至主題客房額外每晚另加淨價$500



額外小童套票 (連所有上述優惠)：

• 每位每晚淨價$350 (星期一至四) / $450 (星期五至星期日)

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3日2夜住宿，優惠包括：

第1日 • 豪華海景客房住宿

• Peppa Pig 旅行袋乙個及Peppa Pig故事書乙本(每次入住計算)

•夏日繽紛戶外攤位遊戲乙節 (每節五項遊戲)

• 沙嗲軒$200消費額

• 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車^

• 房內迷你酒吧

• 穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得) 第2日 • 早餐# (2位成人及1位小童)

• Peppa Pig草裙設計工藝坊乙節 (1位成人及1位小童)

• 夏日繽紛戶外攤位遊戲額外乙節 (每節五項遊戲) 第3日 • 早餐#(2位成人及1位小童)

• 貝殼肥皂製作坊乙節 (1位成人及1位小童)

Peppa Pig 主題客房連海景露台:

• 升級至主題客房額外每晚另加淨價$500



額外小童套票 (連所有上述優惠):

• 每位每晚淨價$350 (星期一至四) / $450 (星期五至星期日)



^視乎天氣及場地情況而定，並受年齡、身高及體重限制

#早餐於不同時段供應，並視乎預訂情況而定

記者：郭秀芳