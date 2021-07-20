【2021放暑假】Peppa Pig黃金海岸夏日住宿計劃 每晚＄1,680起玩盡夏威夷熱浪派對
今個暑假想體驗十足陽光與海灘風情？毗鄰黃金泳灘的與酒店的黃金海岸酒店推出「Peppa Pig黃金海岸夏日住宿計劃」，包括兩位成人及一位小童早餐外，小住客更可獲贈Peppa Pig旅行袋、暢玩Peppa Pig戶外攤位遊戲及參與Peppa Pig草裙設計工藝坊，全情投入夏威夷派對風情。
酒店更特設Peppa Pig海景露台主題客房，內有不同Peppa Pig裝飾和精品擺設，每晚只需另加淨價$500便能升級入住。如連續入住兩晚更可享額外精彩禮遇，包括Peppa Pig兒童故事書、貝殼肥皂製作坊及沙嗲軒$200消費額等。
不只限於在酒店內玩，也可來參與黃金海岸商場舉行的夏威夷沙灘派對，屆時將會有夏威夷草裙舞表演加巡遊，以及Ukulele夏威夷小結他表演。若要令完美假期再加分，當然要參加仲夏海岸市集，搜購各式手作精品，還可以來一杯消暑特飲、享受音樂表演，就保證大人小朋友都可以享受一個精彩假日！
住宿計劃詳情如下：日期：即日至 31/8/2021
星期一至四 淨價$1,680起
星期五及日 淨價$1,980起
星期六 淨價$2,380起
2日1夜住宿，優惠包括：
|第1日
|•豪華海景客房住宿一晚
•Peppa Pig旅行袋乙個 (每次入住計算)
• 夏日繽紛戶外攤位遊戲乙節 (每節五項遊戲)
• 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車^
• 房內迷你酒吧
• 穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。)
|第2日
|• 早餐# (2位成人及1位小童)
• Peppa Pig草裙設計工藝坊乙節 (1位成人及1位小童)
Peppa Pig 主題客房連海景露台：
• 升級至主題客房額外每晚另加淨價$500
額外小童套票 (連所有上述優惠)：
• 每位每晚淨價$350 (星期一至四) / $450 (星期五至星期日)
3日2夜住宿，優惠包括：
|第1日
|• 豪華海景客房住宿
• Peppa Pig 旅行袋乙個及Peppa Pig故事書乙本(每次入住計算)
•夏日繽紛戶外攤位遊戲乙節 (每節五項遊戲)
• 沙嗲軒$200消費額
• 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車^
• 房內迷你酒吧
• 穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得)
|第2日
|• 早餐# (2位成人及1位小童)
• Peppa Pig草裙設計工藝坊乙節 (1位成人及1位小童)
• 夏日繽紛戶外攤位遊戲額外乙節 (每節五項遊戲)
|第3日
|• 早餐#(2位成人及1位小童)
• 貝殼肥皂製作坊乙節 (1位成人及1位小童)
Peppa Pig 主題客房連海景露台:
• 升級至主題客房額外每晚另加淨價$500
額外小童套票 (連所有上述優惠):
• 每位每晚淨價$350 (星期一至四) / $450 (星期五至星期日)
^視乎天氣及場地情況而定，並受年齡、身高及體重限制
#早餐於不同時段供應，並視乎預訂情況而定
記者：郭秀芳