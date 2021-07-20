【手機維修】旺角3手機維修店涉不良營商　海關拘捕4職員檢冒牌手提電話配件

▲ 香港海關打擊手提電話維修店服務的不良營商手法。(資料圖片)

香港海關昨日（19日）在旺角3間手提電話維修店拘捕4名男職員，他們涉嫌以不良營商手法提供手提電話維修服務和售賣懷疑冒牌手提電話配件，違反《商品說明條例》。



海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的手提電話維修店的一名職員，在提供維修服務的過程中，涉嫌使用具威嚇性的營業行為迫使顧客購買服務，以及涉嫌就維修項目作出虛假聲稱。經調查後，海關發現該名職員在提供手提電話維修服務時，在未取得顧客同意的情況下，向顧客聲稱已經更換手提電話的零件，然後以手提電話內的資料會遺失為由，迫使顧客接受該維修項目，但最終並沒有更換所聲稱的零件。



海關人員昨日採取行動，拘捕4名21歲至38歲男子，並檢獲一批懷疑冒牌手提電話配件，估計市值約3.2萬元。案件仍在調查中，4名被捕人士現正保釋候查。



海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶及於作出交易決定前就服務的資料查詢清楚。

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責任編輯：蘇文軒