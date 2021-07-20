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【職場哲學】辭職不要感情用事 鄭丹瑞：往往辭職的理由都不是理由

休閒消費 13:08 2021/07/20

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鄭丹瑞建議，辭職不要感情用事。

周末睇外電新聞報道，美國在後疫情時代（其實疫情未完結），出現了所謂Great Resignation（大辭職潮）。

據說是因為大家在過去一年，因疫情被迫留在家中工作，有太多時間可以思考自己的未來，又或者習慣了不用上班的自由時間表，於是追求一些自由度更高的工作。另外，有員工受夠了舊僱主的無理逼迫，集體請辭，而且在戶外廣告顯示板上，鍵入「We All Quit」三個英文字，表示他們對公司的不滿，上述幾種現象，同時發生，結果造成一股辭職的潮流。

有專家急忙出來安撫，溫馨提示大家：辭職，不要感情用事。但凡辭過職的朋友，請捫心自問，辭職原因，是否正正就是感情用事？尤其是初出茅廬，不知也不理天高地厚的年輕小伙子：「我唔妥你！」「我覺得你針對我！」「我唔鍾意公司啲人。」全部都以「我」行先，「我」找不到滿足感，大不了離開，年輕嘛，有本錢任性嘛！

「辭職的唯一原因，就是下一份工比現在這一份更有前途，令你能再進步。」當年，智者在我猶豫應不應該離開我的工作崗位的時候，好言相勸：「喜歡一個工作環境，你總會找到三幾個理由，說服自己留下來；討厭一個工作環境，一個理由已經足夠你拂袖而去，但那個驅使你辭職的理由，最後冷靜下來回心細想，都不是理由。」

同場加映周秀娜X鄭丹瑞X鄧月平分享辭職經驗

全文刊於《經濟日報》，原題為「We All Quit」

 

撰文 : 鄭丹瑞

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