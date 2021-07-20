【神隊友】日本Cosplayer健身教練夫婦　結婚3年共減逾40磅

▲ 日本一對Cosplayer兼健身教練川岸夫婦，結婚3年合共減超過40磅

人生路上遇到好的伴侶，是會成就一個更好的自己。日本一對Cosplayer兼健身教練川岸夫婦，早前在網上公開了兩張泳裝照片，對比結婚3年前後身型轉變，隨即引來一時哄動。

▲ 川岸夫婦的身型在3年前後大躍進。（圖片來源：IG@aya_6666666666）

據日本雜誌《COSPLAYMODE》報道，居住在關西的川岸夫婦日前在Twitter公開了兩張照片，分別是3年前後拍攝的泳裝照。丈夫受訪時表示，兩張照片也沒有經過修圖，並且是以「低抄」角度拍攝。二人在3年間合共減去近20多公斤（逾40磅），身材Fit爆。

3年前二人正值新婚旅行，在宮古島拍下這張泳裝照。去年6月正值兩周年結婚紀念，兩人又重遊舊地，拍下一系列婚姻相：

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夫婦二人上個月還參加了一場健美比賽，丈夫首次出場就獲獎。而太太也勤加健身，不時在IG分享健身節食的過程及成果。

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不少網民都誇讚二人愈來愈Fit：「太棒了！連腳都變長了」、「發生很大的變化……真是太神奇了」、「一瞬間不知道發生甚麼事。」

川岸夫婦除了是健身教練，更是專業Cosplayer，扮相維肖維妙，點擊睇相：

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責任編輯：羅嘉欣