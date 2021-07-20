【DSE2021】7人考獲7科5**成狀元　當中3人在數學延伸奪5**膺「超級狀元」

▲ 中學文憑試（DSE）明日（21日）放榜。

中學文憑試（DSE）明日（21日）放榜，考試及評核局今日（20日）公布，今年共誕生7名考獲7科5**的「狀元」，包括3男4女，與去年數目一樣，當中1男2女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為今屆「超級狀元」。

同時有18人、分別為13男5女均考獲6科5**，成為「榜眼」；另有47人、25男22女在5科考獲5**，成為「探花」。



今年亦有8名特殊學習需要（SEN）考生考獲佳績，4人於4科考獲5**；4人考到3科5**。而今年共有3,001人獲特別考試安排，達到「22222」比率為44.5%，比去年上升4.4個百分點。

▲ DSE明日放榜。（經濟日報資料圖片）

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記者：馮琪雅、黃悅晴