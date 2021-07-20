【新冠肺炎】專家指放寬社交措施視乎是否守得穩外防輸入　倡疫苗接種率越高放寬空間越大

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超表示，放寬社交措施視乎輸入是否守得穩。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，目前已逾4成港人接種新冠疫苗，港府料9月底疫苗覆蓋率可達到七成。呼吸系統專科醫生梁子超表示，放寬本地社交措施須視乎外防輸入是否守得穩，同時強調接種率越高，放寬的空間越大。

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呼吸系統專科醫生梁子超今日（20日）在一個電台節目上被問到疫苗覆蓋率可達到七成能否放寬本地社交措施，他回應指須視乎外國疫情是否嚴峻。他表示，若然有疏漏，如果超過一星期才發現個案，可能已傳至第3代或以上，屆時便難以追蹤源頭。

他提到，近日本地個案多數為輸入個案，未有出現本地傳播，故認為在現有新冠疫苗接種率下，有一定放寬空間。他認為，接種疫苗覆蓋率越高，放寬空間便會越大。

另外，就近日英國及全球疫情升溫，他認為顯示當地的接種率不足以建立免疫屏障，在變種病毒威脅下，強調或需八成以上的接種率才可建成屏障。

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記者：曾卓鋒