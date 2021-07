【DSE2021】衛蘭《It’s OK To Be Sad》推校園劇場MV　與Dear Jane+陳蕾等向考生致敬

▲ 衛蘭新歌《It’s OK To Be Sad》推校園劇場版MV為DSE考生打氣。(華納提供)

衛蘭新歌《It’s OK To Be Sad》推出校園劇場版MV,由6個不同角色帶出種種悲傷,安慰大眾不必把情緒收在心裏,可以盡情流露。

適逄今屆DSE放榜再度因疫情而改為SMS短訊發放,未能與同儕及老師於課室分享感受,考生的緊張感必然更甚,因此希望透過今次歌曲,鼓勵考生不論考試成績如何,這「特別的一年」都值得紀念,應為自己所付出的感到自豪。

《It’s OK To Be Sad》校園劇場版MV已於7月16日晚於Snapask Youtube頻道播放。

▲ 衛蘭新歌推校園劇場版MV為DSE考生打氣。(華納提供)





楊淇領銜主演

MV講述楊淇為中學中文老師,與5位學生上最後一節口試練習課,老師著學生寫下自己難過的事。6位主角背景不同,經歷的悲傷亦截然不同,有的面對欺凌問題、有的自責讀書成績未如理想、有的因同學移民而感到孤單、有的對未來感到迷惘等,對於即將放榜的DSE考生來說特別有共鳴。

「It’s OK To Be Sad」,悲傷的事每天都可能發生在不同的人身上,團隊亦希望MV能鼓勵考生以及正在經歷哀痛的人,讓他們知道自己並不孤單,在走出傷痛的過程中不需強忍,承認脆弱都是另一種堅強。

▲ Janice與另外5組藝人錄音為考生打氣。(華納提供)

Dear Jane及衛蘭等6位歌手化身「聲級導師」

除重新編製衛蘭新歌《It’s OK To Be Sad》的校園劇場版MV外,更與6位歌手合作:Dear Jane、衛蘭、衛詩、陳蕾、張蔓姿、及MC張天賦 ,由他們化身成「聲級導師」,並配合最新主打歌,特別準備6段錄音,向6種還在堅持的學生致敬。

錄音將於7月16日起收錄於Snapask Instagram及APP內,詳情包括:

Dear Jane 《聖馬力諾之心》:致不想服輸的你

衛蘭 Janice 《It's Ok To Be Sad》:致堅持得很累的你

衛詩Jill 《面對後悔的解決方法》 :致不想再回頭望的你

陳蕾 《相信一切是最好的安排》:致迷惘的你

MC張天賦 《Good time》:致正在面對tough time的你

張蔓姿《姿態》:致太在乎別人的你