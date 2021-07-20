【DSE2021】衛蘭《It’s OK To Be Sad》推校園劇場MV　與Dear Jane+陳蕾等向考生致敬

▲ 衛蘭新歌《It’s OK To Be Sad》推校園劇場版MV為DSE考生打氣。（華納提供）

衛蘭新歌《It’s OK To Be Sad》推出校園劇場版MV，由6個不同角色帶出種種悲傷，安慰大眾不必把情緒收在心裏，可以盡情流露。

適逄今屆DSE放榜再度因疫情而改為SMS短訊發放，未能與同儕及老師於課室分享感受，考生的緊張感必然更甚，因此希望透過今次歌曲，鼓勵考生不論考試成績如何，這「特別的一年」都值得紀念，應為自己所付出的感到自豪。

《It’s OK To Be Sad》校園劇場版MV已於7月16日晚於Snapask Youtube頻道播放。

▲ 衛蘭新歌推校園劇場版MV為DSE考生打氣。（華納提供）





楊淇領銜主演

MV講述楊淇為中學中文老師，與5位學生上最後一節口試練習課，老師著學生寫下自己難過的事。6位主角背景不同，經歷的悲傷亦截然不同，有的面對欺凌問題、有的自責讀書成績未如理想、有的因同學移民而感到孤單、有的對未來感到迷惘等，對於即將放榜的DSE考生來說特別有共鳴。

「It’s OK To Be Sad」，悲傷的事每天都可能發生在不同的人身上，團隊亦希望MV能鼓勵考生以及正在經歷哀痛的人，讓他們知道自己並不孤單，在走出傷痛的過程中不需強忍，承認脆弱都是另一種堅強。

▲ Janice與另外5組藝人錄音為考生打氣。（華納提供）

Dear Jane及衛蘭等6位歌手化身「聲級導師」

除重新編製衛蘭新歌《It’s OK To Be Sad》的校園劇場版MV外，更與6位歌手合作：Dear Jane、衛蘭、衛詩、陳蕾、張蔓姿、及MC張天賦 ，由他們化身成「聲級導師」，並配合最新主打歌，特別準備6段錄音，向6種還在堅持的學生致敬。

錄音將於7月16日起收錄於Snapask Instagram及APP內，詳情包括：

Dear Jane 《聖馬力諾之心》：致不想服輸的你

衛蘭 Janice 《It's Ok To Be Sad》：致堅持得很累的你

衛詩Jill 《面對後悔的解決方法》 ：致不想再回頭望的你

陳蕾 《相信一切是最好的安排》：致迷惘的你

MC張天賦 《Good time》：致正在面對tough time的你

張蔓姿《姿態》：致太在乎別人的你