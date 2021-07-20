【嬰兒熱痱】37°C長輩憂BB吹冷氣著涼　著長袖衫褲包成肉糉全身生熱痱

▲ 兒科醫生指出，嬰幼兒多怕熱不怕冷。

「有一種凍，叫爺爺嫲嫲覺得凍」，夏天雖然熱辣辣，但仍有不少長輩擔心年幼孫兒整日冷氣會著涼，於是把冷氣溫度調高之餘，更為孩子穿上長袖厚衣物，反而會令孩子出熱痱，若有其他皮膚問題，例如脂漏性皮膚炎，情況就會更惡化。

台灣兒科醫生巫漢盟在facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包－小兒科巫漢盟醫師」分享，近日有媽媽帶年幼孩子來看診，問孩子臉上和身上的疹子是甚麼。醫生表示，看到孩子被包裹成一顆肉球，37度的夏天還穿長褲，把衣服脫下後就看到全身都是滿滿紅疹。

冷氣設定27度 著長袖衫褲

巫醫生指出，孩子臉上的是脂漏性皮膚炎，很多初生嬰兒都會有，但若他們很熱時，就會冒出更多疹子。而他身上的就是熱痱，當孩子身上的熱氣無法被正常排出就會出現。當他問及媽媽有沒有開冷氣，媽媽回答說：

有呀！我家冷氣設定27度，不過家中長輩說開冷氣，寶寶會打噴嚏和手腳冰冷，所以寶寶在冷氣房一定要穿長袖和長褲...

在這種炎熱的天氣下，開27度冷氣還要穿長袖衣物，孩子根本就太熱，因此痱子不可能消失。巫醫生又指，他家的冷氣都設定在22至24度，因為嬰幼兒大多是怕熱不怕冷。

巫醫生明白，長輩的許多質疑與堅持讓父母在育兒路上有點累，他提供幾個說法，希望幫助大家說服長輩。

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責任編輯：王明芳