【濫用善心】港媽iPhone跌落海內有2孩相　求「大埔水行俠」3號風赴赤柱執電話

▲ 有自私網民iPhone跌落海，指內有2孩珍貴相及重要資料，求「大埔水行俠」3號風赴赤柱執電話。

網上有很多卧虎藏龍的善心人，日前大埔有網民的iPhone手機跌落吐露港發帖求助，竟有網民「大埔水行俠」真的成功潛水找回。昨日有名港媽在大埔谷發帖，欲求助「大埔水行俠」赴赤柱灣潛水執電話，惹起網民抨擊她無視打風妄顧他人安危，非常自私。

該名港媽於昨日（19日）在facebook群組「大埔TAI PO」發帖求助，她指當天約9時50分，手機跌入赤柱灣，她同日申請加入「大埔 TAI PO 」谷發帖，似乎不是大埔街坊，應是知道「大埔水行俠」的好人好事，特意入谷嘗試找好心網民到赤柱替她執電話。

跪求「大埔水行俠」出手幫忙小妹搜尋跌落赤柱灣的手機，內有大量重要資料及兩位小孩的珍貴照片，手機的防水袋為螢光綠色Dicapak牌子，電話型號是iPhone 11 pro max，手機殼是casetify富士山卡通圖案 ，待機畫面是兩位小朋友扶住反斗車王麥坤的照片 。

▲ 發帖者展示手機跌落海的位置。（圖片︰大埔TAI PO facebook群組）

手機內有2孩珍貴相

她指手機內有2位小朋友相片，未有備份，希望能拾回手機。有關帖文表示「如拾獲定必薄酬，感激不盡」，查看編輯記錄，她之後將「薄酬」改為「厚酬」。

昨日本港受到熱帶氣旋「查帕卡」影響，有狂風驟雨及雷暴，並發出三號強風訊號。很多網民批評出帖者自私，更發現她是當天才加入群組，有目的地要求大埔人到赤柱幫助她，濫用他人善心，很「老奉」，大罵她無視他人安危。「今日又打風又大雨，你係邊個谷出post都唔應該啦下話，你部電話緊要過人哋條命？萬一真係有人因為幫你搵電話而冇咗條命，你良心過唔過意得去呀！」

港媽認錯感謝提醒

看到大量負評，發帖港媽明白自己不對，有修改帖文及在留言表示知自己做錯了，希望請大家高抬貴手。

我知錯了，不要在打風落雨大風浪出海，感激大埔人提醒，真係好對唔住。大家如有機會沙灘岸邊見到懇請聯絡本人，對唔住打搞到大家。

網民大罵妄顧他人安危

事後，該網民已刪帖，並在其他群組發帖，有抱怨放在大埔谷被人起底及責罵，決定刪帖，而有關原帖已被網民截圖再開帖討論。原帖有不少網民留言，包括前大埔區議員任啟邦「上次是一個碼頭邊緣，水流影響較細。而這個人掉電話的位置是灣中，水流影響大好多，都唔知沖咗去邊，加上打風，海流更亂……都係GG的」，有網民不值發帖者以小朋友作藉口，「『小朋友珍貴照片』呢句當武器」等。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳