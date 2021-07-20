【粧物速報】Christian Louboutin鞋王型格魔法夏粧　六色眼影盤及高光胭脂打造亮麗神采

▲ 鞋王Christian Louboutin的紅底高跟鞋迷倒全球女性，就連鞋王的化粧品同樣大受歡迎，今夏品牌就帶來全新夏季粧容。（黃建輝攝）

鞋王Christian Louboutin的紅底高跟鞋迷倒全球女性，就連鞋王的化粧品同樣大受歡迎，今夏品牌就帶來一系列的全新夏季彩粧，包括主打的六色眼影盤及魔法迷魅高光胭脂彩粧盤，並教你輕鬆塑造一個型格時尚粧容。

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為迎合夏日感覺及近年流行的日韓粧容風格，Christian Louboutin新推出的多款魔法迷魅六色眼影盤之中，便有以偏橙及粉紅色系為主的Rose Pigalle玫瑰絲滑眼影盒，化粧師Forest就採用了其中3種眼影來打造眼部粧容。

她表示由於model眼窩較深，所以她會先以粉紅色眼影在整個眼窩打底，眼尾部分及下眼線則加了梅子色burgundy眼影，以進一步加深眼部輪廓。由於眼粧的色彩很豐富，所以Forest建議毋須加上黑色上眼線，但想要眼線效果的話，可同樣用梅子色burgundy眼影來塑造就可以。

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此外，若眼窩不夠深、眼窩較平的話，想避免使用紅色系眼影令雙眼顯得浮腫，謹記眼影不要放太高，還有切忌打底時將粉紅色眼影掃滿整個眼窩，只局部掃就可以了，例如只放在眼頭1/3的位置，而後面burgundy的顏色可佔多一點。胭脂方面Forest選用了珊瑚色，可令面形輪廓較修長及型格點，如果用粉紅色則可加強可愛感覺。

魔法迷魅六色眼影盤及魔法迷魅高光胭脂彩粧盤都有多款顏色及質地組合供選擇，單是眼影質地就亦有啞緻、絲絨、珠光及金屬4種。不少彩粧產品都帶有閃令效果，因為當中加入了閃粉成分，不過粉末粒子來得纖細，所以效果不會過份誇張，卻有柔和的光澤感，令粧容看起來更亮麗有神采。

攝影︰黃建輝

模特兒︰Hara Sung @ Primo

髮型︰Lucas Chu @ Beijing Hair Culture

化粧示範︰Forest Cheng @ Christian Louboutin Beauty

產品查詢︰2110 8165

記者︰梁靜詩