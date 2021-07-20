【職場哲學】「我明你講乜！」 鄭丹瑞：對方根本不知道你說甚麼

▲ 鄭丹瑞分享「我明你講乜！」的背後。

我們經常在電視劇或電影裏，聽到以下的這兩句對白：「我明你講乜！」「我知你依家好痛苦！」我也寫過不少同類對白，後得劇本創作的前輩溫馨提示：「呢啲係編劇最容易諗到嘅對白，你一定可以度到一啲更好嘅對白。」作為初出道的小編劇，我是如獲至寶。

現實生活裏，我們也經常遇到這類人：「我明你講乜！」其實，你心知肚明，對方根本不知道你在說甚麼。

「我完全能夠感受你嘅痛苦！」其實，他只不過在安慰你。對方可能是一番好意，你也不是不近人情，只是這句說話，沒有達到應有的效用和結果，有時可能會弄巧反拙。「我明你講乜嘢！」「我唔需要你嘅假同情心，你根本唔明我講乜！」「我體會到你嘅痛苦！」「你唔係我，你又點會知道我有幾痛苦？」結果，好意得不到回報，甚至引起更大誤會。

教授演技兼作家的伊萬娜．查伯克，在其著作《表演力》指出：「成癮的人很少能夠或是願意聽從沒有類似問題的人的勸告，如果他的角色沒有鄧肯（演員阿德里安保羅在電視劇《Highlander》中飾演超級英雄鄧肯，他向伊萬娜請教如何把角色演繹得有血有肉）經歷過類似的成癮行為，那麼他酗酒的朋友就會覺得他的幫助是種帶有道德優越感的扶助和施捨。你要知道，沒人願意覺得自己被施捨。」

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全文刊於《經濟日報》，原題為「我明你不明」