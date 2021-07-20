【食不安心】連鎖炸雞店被揭煮食不衞生　炸雞跌落地再炸不理清潔劑滴油鍋

▲ 內地連鎖炸雞店華萊士被揭衞生惡劣

內地一間連鎖炸雞店近日被爆食物安全問題。店員被揭製作食物過程不衞生，若炸雞掉在地上，會回鍋再炸；洗抽油煙機時，清潔劑滴落油鍋也不理，而且鍋裡的油長期呈黑色。不少食客反映店舖不乾淨，有人吃炸雞後肚子疼。該公司發聲明指，涉事分店已停業整頓，日前監管部門亦與其總部約談整改。

綜合內媒報道，媒體《內幕糾察局》派臥底到連鎖炸雞店華萊士拍攝調查，並於上周日（11日）在微博發布相關影片。臥底在華萊士北京霍營分店發現，店員處理食物過程很不衞生，製作雞米花（爆谷雞）時沒佩戴口罩，並曾咳嗽；同時他們沒清洗、消毒雙手就徒手製作漢堡。期間有炸雞跌在地上，但店員表示可以撿起來照用，因為地板是乾的；如果炸雞沾濕了，放在油鍋裡再炸，就可繼續使用。店員甚至說，若炸雞掉在垃圾桶裡，也會照樣撿起來用。

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此外，煮食用的油也不乾淨。抽油煙機下面就是製作炸雞的油鍋，但店員噴灑清潔劑或擦拭抽油煙機時，也沒蓋上鍋蓋，清潔劑直接滴進油鍋，甚至可聽到滴下去的聲音。而且，鍋裡的食油呈黑色。臥底透露，每天鍋裡用剩的油，店員會用過濾紙把殘渣過濾，就直接添加新油使用，不會更換。此外，聲稱即叫即做的韓式炸雞是預先炸好的，放炸雞旁邊的牆身有厚厚的油漬。至於存放在一旁的食材也出問題，除了年糕，放在凍櫃的雞髀也有蒼蠅趴在上面。

華萊士在內地兩間外賣平台也是銷量第一的炸雞店，不過有顧客留言反映質素差劣。有人直指「肉不新鮮，不知道用的甚麼肉，吃完就肚子疼」，另有人同樣表示「難吃，不乾淨」，吃後曾「在廁所蹲了一個早上」。

報道一出，華萊士發聲明表示，涉事北京霍營分店也於7月17日停業整頓，並會加強培訓員工，加強食安稽核巡查制度等。澎湃新聞指出，華萊士並非第一次被爆食物安全問題。就是次風波，上海市市場監管局已到華萊士上海門店突擊檢查，並與該公司上海總部人員約談。

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責任編輯︰羅嘉欣