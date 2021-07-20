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MIRROR及ERROR帶挈另一半吸金　兩位鏡嫂+193女友拍廣告

娛樂 13:47 2021/07/20

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

兩位鏡嫂和Dee姐為譚仔米線拍攝廣告。

男團MIRROR及ERROR近年人氣飆升，各成員廣告接不停，吸金能力驚人。而他們的人氣亦為「另一半」帶來工作！早前譚仔米線，邀得193緋聞女友「Dee姐」陳海寧（Isabella）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）女友李炘頤（Alina）及MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的舞蹈員女友Luxi拍廣告。
 
拍攝期間，各人需要長時間舉起雙手、拿筷子擺出不同撈起甫士，但她們沒有言累，更搞笑地說當做瑜伽運動。

193緋聞女友陳海寧有份拍攝廣告。

這些動作對兩位舞林高手Alina與Luxi而言則沒有半點難度，Alina說：「因為我也有做瑜伽，有拉筋的習慣，所以舉起手這些動作，絕對難不到我。」Luxi亦表示向來都有跳舞，所以就算長時間舉起手，對她而言是沒有難度的。
 
至於Isabella於《ERROR自肥企画》中憑甜美笑容和嬌滴滴身形，令觀眾留下印象，其實Isabella去年拍攝節目《辣伙頭》時，自認有8年入廚經驗，經常煮出不同菜式，識飲識食的她更賣口乖說：「其實我有一個小秘密，就是我一直都喜歡點走湯米線配炸醬或麻辣豬耳辣汁來吃，這是我自製撈米線的食法，現在譚仔即將推出全新撈米線，真是絕對適合我口味。」

Lokman女友Luxi同樣是舞蹈員。

另外Stanley女友Alina雖然是舞蹈員出身，曾為不少歌手的演唱會伴舞，但她亦演出不少電視劇，更頻頻在個人Youtube頻道與Stanley放閃，人氣也愈來愈高。Alina笑言不讓男友專美，一直在嘗試不同範疇的工作。

Stanley女友Alina直言事業上不讓男友專美。

同樣是舞蹈員的Luxi早前就被拍到與男友Lokman甜蜜拍拖，Luxi笑稱十分榮幸接拍今次廣告，她更自爆是譚仔擁躉，更喜愛這個「撈米線」食法。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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