  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 16:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食不安心】上海消委會檢測20款懶人火鍋　16款受熱後食材鍋鍋底變形4款變形明顯

食用安全 14:30 2021/07/20

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

上海消委會檢測20款懶人火鍋，4款鍋底明顯變形。

懶人火鍋近年盛行，不過其發熱方法或會帶來安全引憂。上海消保委日前檢測20款自熱式懶人火鍋，發現有16款在使用過程中出現不同程度的鍋底變形，其中4款變形較明顯。

繼2019年，上海消保委第2次檢測20款自熱式方便火鍋。結果顯示，相較於2年前，自熱鍋發熱包遇水釋出易燃氣體、鍋體溫度過高等風險已得到不同程度的改善，不過包裝材料、鍋體結構等仍有改進空間。

上海消保委在網購平台選購了不少品牌的自熱火鍋，包括「海底撈」、「自嗨鍋」、「莫小仙」、「三隻松鼠」等，價格有9.9元至48.5元人民幣不等。

測試項目包括：發熱包遇水反應放出氣體、鍋體表面溫度、鍋體材料及受熱變形、外觀標識及包裝檢查等。

鍋體表面溫度整體有所降低

結果顯示，鍋體外部水位以上的最高度由94.5°C降至84.2°C，蓋子外部中心由94.8°C降至83.4°C，外部水位以下由92.6°C降至85.5°C。雖然溫度有所下降，燙傷風險降低，但仍需注意。

鍋底變形

20款產品樣本中，有17款均使用了PP5塑料食材鍋，另外「德莊」、「自嗨鍋」、「e餓哇」3款樣本使用更耐熱的金屬材料食材鍋。

檢測發現，20款樣本中有16款都出現不同程度的食材鍋底部變形，其中4款變形較明顯，包括：「咔咔莎莫小仙」、「蜀姑娘」、「真心」、「牧哥」4個品牌。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，檢測亦收集反應後的食材鍋冷凝水汽，檢測金屬元素含量。結果發現20款含檢出微量鋁元素，不過鑑於含鋁元素的冷凝水汽紅食材攝入量不大，相信對人體健康風險較低。

如發熱包有破損一定不能使用。內裏鋁粉等成分，直接接觸水會發生劇烈反應，容易燙傷。而且發熱包破損會導致蒸汽冷凝水中的鋁含量大大增加，食用後或有健康風險。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【超市大搜查】冬天打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較健康即食火鍋湯底
12:18 2020/12/17
【超市大搜查】冬天打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較健康即食火鍋湯底
【食用安全】進食四川火鍋底料恐有致死風險　美國下令回收中國製名揚火鍋底料
12:30 2021/02/26
【食用安全】進食四川火鍋底料恐有致死風險　美國下令回收中國製名揚火鍋底料

你可能感興趣

【超市大搜查】冬天打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較健康即食火鍋湯底
12:18 2020/12/17
【超市大搜查】冬天打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較健康即食火鍋湯底
【食用安全】進食四川火鍋底料恐有致死風險　美國下令回收中國製名揚火鍋底料
12:30 2021/02/26
【食用安全】進食四川火鍋底料恐有致死風險　美國下令回收中國製名揚火鍋底料
食用安全 火鍋 網購平台

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
今日 13:21
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】