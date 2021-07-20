【食不安心】上海消委會檢測20款懶人火鍋　16款受熱後食材鍋鍋底變形4款變形明顯

▲ 上海消委會檢測20款懶人火鍋，4款鍋底明顯變形。

懶人火鍋近年盛行，不過其發熱方法或會帶來安全引憂。上海消保委日前檢測20款自熱式懶人火鍋，發現有16款在使用過程中出現不同程度的鍋底變形，其中4款變形較明顯。

繼2019年，上海消保委第2次檢測20款自熱式方便火鍋。結果顯示，相較於2年前，自熱鍋發熱包遇水釋出易燃氣體、鍋體溫度過高等風險已得到不同程度的改善，不過包裝材料、鍋體結構等仍有改進空間。

上海消保委在網購平台選購了不少品牌的自熱火鍋，包括「海底撈」、「自嗨鍋」、「莫小仙」、「三隻松鼠」等，價格有9.9元至48.5元人民幣不等。

測試項目包括：發熱包遇水反應放出氣體、鍋體表面溫度、鍋體材料及受熱變形、外觀標識及包裝檢查等。

鍋體表面溫度整體有所降低

結果顯示，鍋體外部水位以上的最高度由94.5°C降至84.2°C，蓋子外部中心由94.8°C降至83.4°C，外部水位以下由92.6°C降至85.5°C。雖然溫度有所下降，燙傷風險降低，但仍需注意。

鍋底變形

20款產品樣本中，有17款均使用了PP5塑料食材鍋，另外「德莊」、「自嗨鍋」、「e餓哇」3款樣本使用更耐熱的金屬材料食材鍋。

檢測發現，20款樣本中有16款都出現不同程度的食材鍋底部變形，其中4款變形較明顯，包括：「咔咔莎莫小仙」、「蜀姑娘」、「真心」、「牧哥」4個品牌。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，檢測亦收集反應後的食材鍋冷凝水汽，檢測金屬元素含量。結果發現20款含檢出微量鋁元素，不過鑑於含鋁元素的冷凝水汽紅食材攝入量不大，相信對人體健康風險較低。

如發熱包有破損一定不能使用。內裏鋁粉等成分，直接接觸水會發生劇烈反應，容易燙傷。而且發熱包破損會導致蒸汽冷凝水中的鋁含量大大增加，食用後或有健康風險。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣