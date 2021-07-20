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【烹飪教煮】大廚教櫻花蝦金銀蒜蒸勝瓜　大火蒸6分鐘保持脆口感

休閒消費 16:53 2021/07/20

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

7月22日是二十四節氣中的大暑，勝瓜補水又易煮，大家不妨一試。

7月22日是二十四節氣中的大暑，食療養生最好以清淡為宜，來一碗冬瓜粒湯飯或勝瓜滾鹹蛋肉片湯，都是消暑妙菜。夏天吃瓜最應時令，所以今次千禧新世界香港酒店中菜桃里高級中菜助理總廚李家鋌 (Bosco) 教大家煮勝瓜。他說不清炒不放湯，改為用金銀蒜蒸，比蒸魚更簡單省時，再灑上一撮櫻花蝦點綴，更添美味。

Bosco 原來今年年頭才加入桃里出任高級中菜助理總廚一職，本身在澳洲修讀設計，但在求學時期發現自己對烹飪有天份，遂決定回港入讀中華廚藝學院投身飲食業，不當設計師轉做廚師。先後在數碼港艾美酒店及翠亨邨擔任中菜廳主廚及餐廳主廚，至今入行15年。

他擅長以現代手法配搭世界各地的食材入饌，覺得中菜都可以有精緻的擺盤，達到視覺及味覺上的隻重享受。不過說到要煮家常菜，還是會以實用及時令為主。因為夏天是瓜類的當造季節，勝瓜、節瓜及冬瓜等都是夏天的常用食材，而且瓜類水分較高，有消暑及為身體補充水分的功效。

於是給他想到不如煮這道櫻花蝦金銀蒜蒸勝瓜，既可保留勝瓜的水分，加上配料不多，所以不用費太多時間去處理食材，對沒時間煮飯仔的家庭來說，實在是超方便的菜式。

「記得揀勝瓜時要按下瓜身，有飽滿感的即代表水分足，亦不會過老。我個人較愛吃脆口感，所以我只會稍稍蒸一會便取出，淋上豉油熟油便成。」

他建議把櫻花蝦一同放入與勝瓜同蒸，因為最後淋上熟油，能釋放出櫻花蝦的香味，令整道菜式色香味俱全。

材料簡單。(郭秀芳攝)

材料：  
勝瓜 1條(約900克)
蒜蓉 150克
炸蒜 100克
櫻花蝦 30克
雞粉 少許
少許
少許
生油 適量
豉油 適量

做法：

1.把勝瓜刨皮，洗淨 

包去勝瓜皮。(郭秀芳攝)

2.按段切好，再切成4小份，然後切走中間的瓜囊，

3.把生蒜蓉和炸蒜混合，加各少許的雞粉、鹽和略炒香備用，

切成小段。(郭秀芳攝)

4.將勝瓜段排列好，鋪上炒好的金銀蒜在瓜段，加上櫻花蝦，大火蒸 6 分鐘。

調味。(郭秀芳攝)

5.蒸好後取出，以滾油直接淋上瓜面，再適量倒人生豉油調味即成。

把櫻花蝦鋪上面拿去蒸。(郭秀芳攝)

Tips：

坊間有現成炸蒜粒，不用自己炸。

記者：郭秀芳

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