【傳承文化】「禮行天下」校際短片創作及填色繪畫比賽頒獎禮　發揮創意傳承文化

▲ 「禮行天下」形象大使郭晶晶與幼稚 園學生互動。

「禮行天下」校際短片創作及填色繪畫比賽上周六（17日）舉行頒獎典禮，數百位幼稚園、小學的老師、同學和家長出席。教育局副局長蔡若蓮期盼各位同學體力行，讓自己成為一個有修養、有內涵「知書達禮」的人，能夠時時「以禮待人」，建立和諧的人際關係，傳承中華文化，將傳統美德發揚光大。

該活動由香港中華文化促進中心主辦、中國銀行（香港）資助，上周六於尖沙咀會堂舉行，教育局副局長蔡若蓮、中聯辦教育科技部巡視員易飛先生、中國銀行（香港）總法律顧問簡慧敏女士、「禮行天下」形象大使郭晶晶女士、香港中華文化促進中心理事會副主席崔綺雲博士擔任主禮嘉賓。

特區政府教育局蔡若蓮博士在致辭時，盼望各位同學繼續努力，身體力行，讓自己成為一個有修養、有內涵「知書達禮」的人，能夠時時「以禮待人」，建立和諧的人際關係，傳承中華文化，把我們的傳統美德發揚光大。

▲ 香港特別行政區政府教育局副局⾧ 蔡若蓮博士頒發獎盃予「禮行天下」校際 短片創作比賽小學組最佳視覺藝術獎得獎 同學。

香港中華文化促進中心理事會副主席崔綺雲博士表示，加强中華文化教育，需要從幼稚園和小學做起，豐富多彩、生動活潑的填色及短片比賽等方式，更是不同年齡階段的同學們喜聞樂見，更加投入和更容易吸收。未來還有類似的活動，期待幼稚園和中小學的老師們，多帶領同學們參與。

「禮行天下」的開幕典禮已於今年5月15日舉行，上述兩項比賽在今年上半年舉行，是整個系列活動的其中一部分，共有100多間幼稚園和小學以及數千位同學、老師和家長參與。

據參加評審老師表示，短片創作的大部分内容源於兒童日常生活細節，既有孩子們天真爛漫的演出，又有家長們的指導，還有三代人共場的演出，體現了融洽生活的溫馨。至於親子創意填色繪畫比賽，通過小朋友的多元化創意、色彩繽紛的搭配、突出的主題及較好的畫面配合，清晰地表達了家的溫馨和諧、校園的尊師重學、待人的和諧共容等中華禮文化的主題。

▲ 「禮行天下」形象大使郭晶晶與幼稚 園學生互動。

此外，「禮行天下」形象大使郭晶晶在即將出發前往東京奧運之前，也專門抽暇來到典禮現場。晶晶分享她如何在國際賽事中，以禮待人，尤其是會盡量滿足觀衆和支持者的簽名合影要求，讓觀衆感受到中華文化魅力的心得。晶晶還讚揚小朋友在幼稚園做禮貌大使，可以在有禮、有愛的環境下，快樂⾧大。

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責任編輯：王明芳