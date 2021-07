【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame

▲ Charlotte Tilbury隆重推出兩款皇牌暢銷色調:PILLOW TALK及WALK OF NO SHAME。(圖片由Charlotte Tilbury提供)

Charlotte Tilbury人氣獲獎的Eyes to Mesmerise單色眼影膏配方推出Pillow Talk及Walk of No Shame色調!

容易使用、絲滑質感的Eyes to Mesmerise配方全新推出最受歡迎的百搭皇牌PILLOW TALK色調,將粉裸色變成適合所有人的浪漫迷人眼妝;而自信妝容 必備的玫瑰酒紅色WALK OF NO SHAME同樣吸引。

▲ 最受歡迎的百搭皇牌PILLOW TALK色調。(圖片由Charlotte Tilbury提供) ▲ 玫瑰酒紅色WALK OF NO SHAME單色眼影膏。(圖片由Charlotte Tilbury提供)

使用方法:

以Blender Brush為雙眼暈染上亮麗光彩,或以指尖上色。

產品詳情:

EYES TO MESMERISE單色眼影膏:港幣 250元正

發售地點:7月1日起於CharlotteTilbury.com、K11 Musea、新城市廣場及屯門市廣場期間限定店Charlotte Tilbury魔法美妝世界率先發售;7月8日起於於香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛Charlotte Tilbury美研專櫃發售。

