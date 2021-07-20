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【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame

休閒消費 13:41 2021/07/20

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Charlotte Tilbury隆重推出兩款皇牌暢銷色調:PILLOW TALK及WALK OF NO SHAME。(圖片由Charlotte Tilbury提供)

Charlotte Tilbury人氣獲獎的Eyes to Mesmerise單色眼影膏配方推出Pillow Talk及Walk of No Shame色調！

容易使用、絲滑質感的Eyes to Mesmerise配方全新推出最受歡迎的百搭皇牌PILLOW TALK色調，將粉裸色變成適合所有人的浪漫迷人眼妝；而自信妝容 必備的玫瑰酒紅色WALK OF NO SHAME同樣吸引。

點擊大圖了解更多照片：

    點擊圖片放大
  • 最受歡迎的百搭皇牌PILLOW TALK色調。(圖片由Charlotte Tilbury提供) 玫瑰酒紅色WALK OF NO SHAME單色眼影膏。(圖片由Charlotte Tilbury提供)
    • +3
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使用方法：

以Blender Brush為雙眼暈染上亮麗光彩，或以指尖上色。

產品詳情：

EYES TO MESMERISE單色眼影膏：港幣 250元正

發售地點：7月1日起於CharlotteTilbury.com、K11 Musea、新城市廣場及屯門市廣場期間限定店Charlotte Tilbury魔法美妝世界率先發售；7月8日起於於香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛Charlotte Tilbury美研專櫃發售。

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責任編緝：張懿慧

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