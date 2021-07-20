【學生股神】爸爸打本炒股年賺千萬日圓　日本小學生立志入讀UCLA或MIT

▲ 日本一名小學生獲爸爸打本100萬日圓炒股。

父母可以向小朋友灌輸正確的理財觀念，不過並非很多家長能接受孩子投資。日本卻有一名小學生獲爸爸打本100萬日圓（約7萬港元）炒股，一年時間賺得千萬日圓，他不但投資了得，而且成績優異，立志大學入讀美國著名學府。

父贊助100萬日圓

據日本媒體報道，現年12歲的小春（化名）在小五時，爸爸給他100萬日圓（約7萬港元），自此開始他投資及炒股之路，一年間已賺了超過1000萬日圓（約70萬港圓）。雖然上學時難以留意股票市場，但小春有他的方法︰

我坐課室後座，可以偷偷用智能手機交易。

他從小學開始看投資書籍及雜誌，每個月都會買幾本商業書籍，並閱讀公司的季度通訊等。

每天5時起床看股市

小春在投資之餘，亦能兼顧學業，自言小學生涯過得很開心，更擔任學生會主席，還有很多朋友。他指身邊沒有朋友炒股，但他相當熱衷，每天清晨5時就起床，查看股市走勢，午飯時間也不忘看一看，放學回家後再查看交易詳情。

現時小春已在一間私立學校升讀中一，成績保持在全級5名內。年紀輕輕的小春已對未來充滿想法，計劃高中畢業後在美國留學一年，之後想入讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）或美國麻省理工學院（MIT）。如果屆時只能留在日本，他會選擇京都大學或東京大學，考慮學習金融和管理。

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想買法拉利及建學校

小春參加學校的排球隊、學生會等活動，還要去補習班、做很多功課，時間排得密密麻麻，忙得每天只睡4小時，他形容「這是一種充實的疲倦」。除了炒股外，他平日喜歡到咖啡館聽音樂、上網放鬆心情及紓壓。

最近小春花了 16 萬日圓（約1.1萬港元）買了一部MacBook Air，他覺得自己比起其他同學算是有錢。他從小就喜歡汽車，所以想盡快買一輛超級跑車，更想要一輛法拉利。除了一些物質外，小春還有一個夢想︰

我想在海外建一所學校，因為世上有很多孩子沒有教育的機會。

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責任編輯：王明芳