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【殺出個黃昏】跟賈曉晨上演婆媳大戰　馮寶寶分享為母心聲：不問回報

娛樂 13:44 2021/07/20

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馮寶寶戲中跟兒子及媳婦常起衝突。

謝賢、馮寶寶主演《殺出個黃昏》上映五天錄得150萬票房，口碑不俗，片中馮寶寶、賈曉晨二人更展婆媳大戰，片中一句對白「人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個係瘟神！」一句道盡Bobo姐角色遭遇，令觀眾印象深刻。

寶寶姐飾演的「蔡鳳」原本一家四口過着幸福快樂的日子，卻因孫兒校網問題導致關係破裂，更因而引起數度罵戰。

人在馬來西亞的寶寶姐未能出席宣傳活動，卻透過製作特輯表達自己對角色的感受。Bobo姐表示：「作為母親對子女的愛，是不能講回報，如果他們說話不合聽、激氣，我會喊，但我始終都會原諒。最多一路喊一路祈禱，等到適當時候，大家坐低，解開個心結。」

馮寶寶戲中家庭委屈。

「惡新抱」賈曉晨（JJ）則在片場借機會澄清：「我現實中不是這樣！現實中好溫柔！」惹來Bobo姐和李璨琛忍俊不禁。

談到今次角色爆發力驚人，處理時壓力不少、Bobo姐坦言：「我明白監製（林家棟）要求，我好享受工作上別人對我有要求，感覺自己永遠仍有跨進一步可能。」

Bobo姐明言《殺》片是演藝生涯中最珍視的其中一部作品：「《殺出個黃昏》是多年來我做幕前工作最感興趣，因為可以夥拍到跨世代男主角謝賢。老實講，如果不是跨到這個世代，我都未夠斤両配做女主角！」

跟謝賢隔60年再合作。

是次跟四哥再度同框演出，Bobo姐笑言：「六十幾年沒見呀！上一次是我四歲半拍《連理枝》，我演男仔，他都未抱霆鋒就抱我！我今次也是為四哥先拍！」談到對四哥印象：「英俊瀟灑、倜儻，永遠都係第一男主角！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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