【覆核刑期】涉非禮6女童囚46個月　上訴庭批准加刑至5年

▲ 男警余俊鑫涉非禮女童囚46個月日前刑滿出獄，上訴庭今日批准加刑至5年。（經濟日報資料圖片）

前男警涉於2017至2018年間經社交媒體認識6名11至14歲女童，分別非禮女童及與女童非法性交等，早前於區域法院就非禮等共8罪，被判監46個月。涉案前男警已服刑完畢，律政司今（20日）就刑期提出覆核時指，原審法官採納過低判刑起點，未能反映案件嚴重性。上訴庭批准申請，指原審法官原則犯錯，改判監5年，前警員須重回監獄繼續服刑。

上訴庭法官甫開庭即指，律政司一方立場是認為本案整體判刑起點為8年半，認罪後減刑至68個月。上訴庭提出本案其中兩罪幾近強姦罪，問及律政司為何案件會於區域法院處理，而非於高等法院處理。另外，涉案答辯人余俊鑫（35歲）已於3月初刑滿出獄，法庭應如何處理。

律政司一方指考慮過證據及索取法律意見後，認為控以與16歲以下女童非法性交罪合適，故於區域法院處理。

上訴庭法官則指非法性交罪最高刑罰為5年，刑罰及罪責上大有不同，本案涉及12項控罪及6名事主，法官當時曾否問及案件為何於區域法院處理。

律政司一方則本案屬非常嚴重的非法性交，兩名事主非常年輕，法官以2年為判刑起點實屬過輕。律政司續指於本案判刑後，考慮到案件嚴重性，同意可於高等法院處理，惟適當的判刑起點亦可反映控罪嚴重性，認為法官訂出判刑起點時，可超越區域法院最高判刑權限7年。

律政司一方指，原審法官就8項控罪共判監46個月屬嚴重不足，法庭考慮案件嚴重性時，須考慮阻嚇性、彌補事主及其家人創傷及公眾對這類罪行的厭惡3個因素。律政司一方指作為執法人員以身試法，影響公眾信心，須判以阻嚇性刑罰，而答辯人犯案時為警務人員，屬加刑因素，律政司一方指法官判刑時未有作出考慮。

律政司一方認為本案整體以8年半為判刑起點，認罪減刑至68個月為合適刑期。律政司一方又指，答辯人雖已服刑期滿，但法庭仍可作出干預，改判足以反映案件嚴重性的刑期。

答辯人一方則認為判刑原則沒有犯錯，又指答辯人出獄後參與教會活動及接受輔導，現已改過自新。答辯人深知本案令警隊蒙羞，曾萌自殺念頭。代表律師又指，答辯人過往獲得上司不少嘉許，因本案已失去警察工作，對事件感到懊悔，望法庭給予最後一次機會。

上訴庭聽取雙方陳詞後，批准覆核刑期申請，擱置原有判刑，指原審法官判刑原則犯錯，改判監5年8個月，因本案屬覆核及答辯人已服刑完畢，並於3月已出獄，減刑至5年，答辯人須重返獄中繼續服刑。

案發時被告隸屬毒品調查科，受害6名女童介乎11至14歲。案情指，被告於2018年經社交媒體認識一名女童，她指會作兼職女友，並介紹另兩名女童12歲及11歲女童予被告，被告要求兩人替他口交，其中1名女童替他手淫，事後被告分別付兩人200元。

及後其中一名女童被母親發現援交報警，警方拘捕被告，調查期間發現有另3名受害女童。被告被捕後曾獲准保釋，期間再犯案，他當時與友人及14歲的女童喝酒，由被告送醉酒女童回家，並於其住所樓層梯間強行與她性交。

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記者：林育慧