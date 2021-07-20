【性侵】34歲女子懷疑遭強姦　30歲男消防員被捕

▲ 30歲消防員被指涉嫌強姦34歲女子，現已保釋候查，案件交由荃灣警區重案組第一隊接手跟進。（資料圖片）

荃灣近日發生一宗懷疑強姦案，30歲消防員被指涉嫌強姦34歲女子，警方於上周一（12日）拘捕涉案男子。該名男子已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。案件交由荃灣警區重案組第一隊接手跟進。

【不偏不倚】警方證實接油尖警區疑詐騙津貼及補假舉報 現正調查事件強調不會偏私。詳情即看：【下一頁】

警方回覆TOPick記者查詢時表示，警方於本月10日接獲一名34歲本地女子報案，她指，當日清晨時份，在荃灣一間酒店被人強姦。警方經調查後，在上周一（12日）拘捕一名涉案的30歲本地男子，他已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。案件交由荃灣警區重案組第一隊接手跟進。

據悉，涉案女子今年4月經朋友介紹認識一名任職消防員的30歲男子，而在本月9日，涉案男子邀請女子到荃灣一間酒店食晚餐，及後涉案女子懷疑飲酒後不醒人事，並其後發現自己身處酒店房間及懷疑被強姦，遂報警求助。

同場加映，兒科醫生掛拆解乳腺炎成因及治療，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒