【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂身亡女醫生否認誤殺　死者男友供稱術後曾聽被告稱有事先走

▲ 死者男友朱俊樺今於高等法院作供。（曾耀輝攝）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生日前否認誤殺罪受審，案件今（20日）於高等法院續審。死者男友供稱，事發當日他帶同當時僅8、9個月大的女兒在手術室外等候死者，並目睹被告完成療程後聲稱有事要先走。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

死者男友朱俊樺今供稱，死者先後於2014年4月30日及6月26日前往美容院接受抽脂療程，朱兩次均有陪同到場，朱亦同意控方所指，死者於4月30日完成首次療程後，翌日便繼續工作，而且其後安排於6月26日接受第二次療程。

朱續稱，他於案發當日早上約10時半陪同死者抵達美容院8樓登記，隨後前往7樓等候死者進行療程，他全程沒有離開過美容院，亦帶著當時僅8、9個月大的女兒在身邊。朱後來於下午兩時多見到被告步出手術室，「佢話有啲事走先」，隨後被告就離開了美容院。

朱續指，約下午3時，有職員步出，同時被告很趕急地返回美容院，並直入手術室，不久後有警員及救護員到場，朱當時曾大聲問及職員發生什麼事，當時職員回應指「無事，有呼吸。」死者其後被搬上以擔架床送院。朱當時看不到死者咀巴內有任何東西，他隨後亦乘的士跟隨死者到醫院。

辯方盤問朱時指出，死者與被告的兩方家庭關係密切，朱否認說法，並指他只知道死者父親是老師，跟被告是師生關係。朱於辯方盤問下又供稱，死者接受首次抽脂療程後，雖然略顯疲態，但仍可正常對答，亦算是恢復得快，而第二次接受療程當日則可能因要於前一晚禁食，而比較疲倦。朱又供稱死者被推離手術室時，面上蓋有氧氣面罩。案件下午續審。

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記者：楊詠渝