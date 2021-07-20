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【動漫節2021】ChargeSpot+TinBot聯乘合作　全球限量充量鐵寶首登場

休閒消費 12:07 2021/07/20

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Charge Up+TinBot聯乘合作。

繼跟日本潮流教主藤原浩大玩「黑魂別注」充電器crossover 後，本地充電器租借服務品牌ChargeSpot即將進駐今年動漫展，聯同香港玩具品牌TinBot以及NFT數碼藝術作品平台UCOLLEX破天荒限量製作 ChargeSpot Tinbot（充電鐵寶），完美結合懷舊 玩具經典及虛擬製作技術！ 

本地玩具設計師以及TinBot系列創辦人Lock Lai以自家玩具帶出香港珍貴集體回憶，過去聯乘作品包括：老夫子、本港經典交通工具、懷舊品牌綠寶橙汁、人人搬屋以及香港雪榚車，合作品牌極具代表性。

是次合作企劃為TinBot與共享充電器品牌ChargeSpot 跨界合作，並以 UCOLLEX NFT製作技術，打造全新玩味濃厚的充電小鐵人。

以TinBot的基本結構為設計基礎，TinBot 鋼鐵身驅除了結合 ChargeSpot特有的充電器「三線」設計及配色外，更配備了過去任何 TinBot從未配置過的「充電線」，可愛指數爆標！ 

ChargeSpot TinBot於本屆香港動漫電玩節（7月23日至26日）跟玩具迷見面。想入場朋友在活動期間親臨會場UCOLLEX展銷範圍（F-19），並於範圍內

ChargeSpot Station 租借充電器一次，即可免 費入手價值約$40 USD的ChargeSpot TinBot NFT 一個，數量有限，送完即止。

「充」出鐵寶 ChargeUp TinBot @ 香港動漫電玩節 2021 活動資料： 活動日期： 7月 23 - 26日（星期五至日）
 活動地點： 灣仔會展 F-19 

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