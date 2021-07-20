【港區國安法】首涉違國安法案結案陳詞　控方指被告曾作煽動分裂行為即罪成

▲ 被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪，聆訊下午續。（經濟日報資料圖片）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（20日）於高等法院續審。控辯雙方作結案陳詞，控方指就煽動他人分裂國家罪，無需證明被告成功煽動群眾，只要被告曾有向其他人作出煽動分裂國家的行為，即屬干犯該罪，另被告當時駕電單車以撞向警員為目標。

控方陳詞指，被告唐英傑（24歲）駕駛插著「光復香港 時代革命」黑色旗幟的電單車衝向警員，導致3名警員身體受嚴重傷害，而他撞倒警員前，曾駛過4道警方防線，每道防線的警員已警告他停車，但他未有理會，沿途有人歡呼拍手。

控方指被告駕電單車遊走，目標是襲擊警員，他插上旗幟在灣仔一帶巡遊，煽動群眾，意圖造成嚴重社會危害。法律上控方不需證明被告成功煽動群眾，只要被告曾有向其他人作出煽動分裂國家的行為，即干犯「煽動分裂國家」罪。

就黑色旗幟上的「光復香港 時代革命」口號，控方指辯方專家證人香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，及中文大學新聞與傳播學院教授李立峯，同意控方專家證人嶺南大學歷史系教授劉智鵬的解讀，同意可解讀為將香港從中國分離出去。

控方亦提及前年7.21 示威者在中聯辦外示威期間，叫喊該口號並塗鴉國徽的破壞行為，有拒絕中國政府管治，要將香港分裂出去的意思。

控方批評辯方專家的研究方法，包括焦點小組訪談及電話訪問方式，其中問題帶引導性，存有偏頗。而辯方統計討論區帖文的做法，亦不能協助法庭理解口號意思。控方指李詠怡及李立峯均不是歷史及中國語文專家，法庭應依賴劉智鵬的解讀方式。

被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。聆訊下午續。

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記者：陳卓欣