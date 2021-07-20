【賄賂公職人員】八旬退休翁涉賄法援署職員助處理離婚程序　遭廉署落案起訴

廉政公署今日(20日)落案起訴一名法律援助服務申請人，控告他涉嫌向法律援助署職員提供1000元及1部飲水機，以協助處理其申請。被告獲廉署准予保釋，以待星期四(22日)在東區裁判法院答辯。



被害人林飛英，81歲，退休人士。廉署早前接獲法援署轉介的貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴被告兩項向公職人員提供利益罪名。被告於2004年與妻子離婚，相關的離婚程序，包括申請附屬濟助等隨後展開。被告於2020年3月申請法律援助，向前妻追討未獲支付的附屬濟助，惟法援署於2020年4月拒絕其申請。



兩項控罪指，被告涉嫌於2020年7月16日至20日期間，無合法權限或合理辯解而向法援署一名助理文書主任提供1,000元，及向法援署的公職人員承諾或答應提供一部飲水機，作為協助被告處理其法律援助申請的誘因或報酬。法援署接獲相關事件匯報後，將個案轉介廉署，並在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：蘇文軒