  • 25°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】呂爵安盧瀚霆合體開網上騷　Ian自彈自唱跟田牧較技

娛樂 14:27 2021/07/20

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Edan、Ian、Anson Lo一同開網上騷。

《大叔的愛》雖播畢，「田牧CP」欲罷不能，Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）將聯同Ian（陳卓賢）在本周六（7月24日）晚上八時半合體演出《Never Give Up網上慈善演唱會》，再度散發愛心。

在演唱會上，Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）預告除分别大跳勁舞及展現精湛琴技，他們更將首次現場獻唱《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》及片尾曲《不可愛教主》，延續戲內的歡笑及溫馨。

而Ian（陳卓賢）也把他多首熱門單曲重新編排，以結他自彈自唱，實行以歌聲傳遞感動，與「田牧CP」一較高下。

3人將一同較勁。

欲欣賞網上音樂會，只需即刻下載DrGo隨身視像睇醫生App，完成首次登記成為新DrGo用戶，便可獲得演唱會電子門券。

截止登記日期為2021 年 7 月 24 日中午12時，目前只餘少量名額，請從速行動。

與此同時，演唱會亦會推出限定紀念品，包括短袖Tee、毛巾及手提袋，於DrGo Health Store發售，收益扣除成本全數捐贈非牟利機構香港心理衛生會。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨　Anson Lo：真係好享受演戲！
12:04 2021/07/18
【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨　Anson Lo：真係好享受演戲！
【砂之器】MIRROR暑假第2擊帶出親情之重　JER柳應廷拍MV憶忽略媽媽爆喊【有片】
13:11 2021/07/17
【砂之器】MIRROR暑假第2擊帶出親情之重　JER柳應廷拍MV憶忽略媽媽爆喊【有片】
【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
14:46 2021/07/19
【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大

你可能感興趣

【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨　Anson Lo：真係好享受演戲！
12:04 2021/07/18
【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨　Anson Lo：真係好享受演戲！
【砂之器】MIRROR暑假第2擊帶出親情之重　JER柳應廷拍MV憶忽略媽媽爆喊【有片】
13:11 2021/07/17
【砂之器】MIRROR暑假第2擊帶出親情之重　JER柳應廷拍MV憶忽略媽媽爆喊【有片】
【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
14:46 2021/07/19
【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
Mirror 呂爵安 陳卓賢 盧瀚霆 大叔的愛 演唱會

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
今日 13:21
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】