【MIRROR星蹤】呂爵安盧瀚霆合體開網上騷　Ian自彈自唱跟田牧較技

▲ Edan、Ian、Anson Lo一同開網上騷。

《大叔的愛》雖播畢，「田牧CP」欲罷不能，Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）將聯同Ian（陳卓賢）在本周六（7月24日）晚上八時半合體演出《Never Give Up網上慈善演唱會》，再度散發愛心。

在演唱會上，Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）預告除分别大跳勁舞及展現精湛琴技，他們更將首次現場獻唱《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》及片尾曲《不可愛教主》，延續戲內的歡笑及溫馨。

而Ian（陳卓賢）也把他多首熱門單曲重新編排，以結他自彈自唱，實行以歌聲傳遞感動，與「田牧CP」一較高下。

▲ 3人將一同較勁。

欲欣賞網上音樂會，只需即刻下載DrGo隨身視像睇醫生App，完成首次登記成為新DrGo用戶，便可獲得演唱會電子門券。

截止登記日期為2021 年 7 月 24 日中午12時，目前只餘少量名額，請從速行動。

與此同時，演唱會亦會推出限定紀念品，包括短袖Tee、毛巾及手提袋，於DrGo Health Store發售，收益扣除成本全數捐贈非牟利機構香港心理衛生會。

